Toni Kroos, sobre Kylian Mbappé: "Es un jugador muy top, no es un secreto que el Real Madrid quiere ficharlo"

Toni Kroos ha estado este jueves en TVE. El jugador alemán ha hablado sobre los próximos compromisos del club blanco, en los que se juega gran parte de las opciones de título de esta temporada. La primera, en San Mamés contra el Athletic Club en los cuartos de Copa del Rey. Un partido en el que probablemente el Real Madrid no pueda contar con sus internacional sudamericanos. "Es muy difícil de entender esto. En estos partidos nos jugamos la temporada", ha asegurado el alemán en TVE. Unas bajas que podrían repetirse en el partido frente al PSG en Champions, esta vez por la nueva legislación francesa que podría hacer que los jugadores no vacunados del Real Madrid no pudiesen entrar al país galo.

En ese partido si estará Ramos, excompañero de Kroos en el Real Madrid y también Kylian Mbappé, sobre el que ha hablado Kroos. "Es un jugador muy muy top, no es un secreto que el Real Madrid lo quiere", ha dicho el mediocentro, que todavía mantiene su esperanza en su compañero Eden Hazard. "Yo creo en Eden. De un día para otro no se pierde la calidad", ha defendido.

Sobre su futuro, el alemán ha sido muy claro: se quiere retirar de blanco. "Estoy muy feliz aquí. No solo yo, mi familia también. Mi idea es retirarme aquí. Si es la idea del club, será así", ha sentenciado.