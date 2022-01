Hace apenas unas horas, la vitoriana Nay Martínez acudía a Twitter para contar que estaba agotada. Agotada por todo lo vivido durante el último año, marcado principalmente por el suicidio de su abuelo. Algo que repercutió negativamente a su rendimiento escolar y que, posteriormente, le han dejado sin la beca que ofrece el Gobierno Vasco para que continúe cursando la carrera de Enfermería al no llegar al mínimo de créditos aprobados a lo largo del curso.

En un hilo que se ha hecho viral en cuestión de horas, la protagonista de esta historia cuenta que, además de hacer frente al suicidio de su abuelo, también tuvo que pasar por una larga cuarentena por COVID-19, lo que le impidió estudiar como le hubiese gustado: "Yo no pude rendir como es debido en los exámenes, como es lógico. Poco después tuve que dejar de ir a la universidad por el confinamiento y, tras este, empecé con una sintomatología muy diversa".

Como iba diciendo, mi abuelo se quitó la vida y yo no pude rendir como es debido en los exámenes, como es lógico. Poco después tuve que dejar de ir a la universidad por el confinamiento y tras éste, empecé con una sintomatología muy diversa. — nay (@NayGasteiz) January 26, 2022

El Gobierno Vasco le ha denegado la beca

Después de acudir al sistema de salud mental público, los expertos le diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizado. Los médicos llegaron a la conclusión que vieron que este trastorno tenía relación con el bullying que recibía en el pasado y con el reciente suicidio de su abuelo. Durante estos últimos meses, la protagonista de esta historia recuerda que tuvo taquicardias y que su cabeza le decía que se iba a morir en ese preciso instante: "Iba varias veces al día a diferentes farmacias a tomarme la tensión".

Bueno, pues ahora quiero explicaros cómo empezó toda mi ansiedad, porque en cada caso es diferente.



Tenía taquicardias y mi cabeza me decía que me iba a morir en ese instante. Me pasaba días sin poder respirar. Iba varias veces al día a diferentes farmacias a tomarme la tensión. — nay (@NayGasteiz) January 26, 2022

Por otro lado, Nay recuerda que se tiró semanas enteras y meses sin dormir: "Solo podía estar en el sofá de mi casa llorando, pensando en la muerte y en que estaba a punto de morirme". Una situación que, como no podía ser de otra manera, le impidió llevar a cabo sus estudios universitarios como le gustaría. Algo que posteriormente le ha repercutido de forma negativa. La imposibilidad de llevar a cabo los exámenes ha provocado que el Gobierno Vasco le denegara la beca que le permitía seguir estudiando: "Me la han denegado por no haber llegado al mínimo de créditos aprobados el año pasado".

Poco después los médicos vieron que tenía relación con cierto bullying que recibí en el pasado y con el reciente suicidio de mi abuelo. — nay (@NayGasteiz) January 26, 2022 Mi familia es una familia humilde, en la que tanto mi madre como mi padre llevan toda su vida trabajando. Para nosotros y nuestra economía es muy importante la beca que ofrece el Gobierno Vasco @Gob_eus, para que yo pueda sacarme mi carrera: Farmacia. — nay (@NayGasteiz) January 26, 2022

James Rhodes se compromete a pagarle los estudios universitarios

A pesar de haber presentado todo tipo de documentos, entre los que se encontraba la historia que relataba en Twitter, su expediente de años previos y un informe clínico expedido por su psiquíatra, el Gobierno Vasco ha decidido denegársela: "Denegada por un gobierno que en público habla de salud mental y en privado nos margina y pisa como le apetece". Tras leer este hilo, que se ha hecho viral en cuestión de horas, Nay ha recibido la buena noticia que llevaba tanto tiempo esperando.

Con gusto pagaré el costo total de tu beca durante la duración de tus estudios. Si el gobierno o el ayuntamiento no ayudan en situaciones como esta (que vergüenza), todos debemos dar un paso al frente si podemos ♥️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) January 26, 2022

A través de un tuit, el pianista James Rhodes se comprometía a pagarle sus estudios universitarios: "Con gusto pagaré el costo total de tu beca durante la duración de tus estudios. Si el gobierno o el ayuntamiento no ayudan en situaciones como esta (que vergüenza), todos debemos dar un paso al frente si podemos". Una noticia que alegraba enormemente a la protagonista de la historia, quien reconocía que no se lo creía:" Estoy en una nube, no sé cuántas veces me he pellizcado la cara en lo que va de noche intentando empezar a asimilarlo. Ánimo a todos los que estéis pasándolo mal".