"Si Rusia decide venir, nosotros sabremos qué hacer": el testimonio de un brigadista de defensa ucraniano

Vasily es un joven de 28 años que vive en Kiev. Tiene un par de negocios en la capital del país y buena parte de su tiempo libre lo dedica a entrenar y prepararse para acudir al frente si Moscú decide atacar Ucrania después de la negativa de Occidente a las exigencias de Vladimir Putin para zanjar la tensión militar al este de Europa.

Nuestro interlocutor decidió sumarse a estas brigadas civiles de defensa hace algo más de un año pero hay muchos más como él. Los mandos del ejército aseguran que en Ucrania hay medio millón de personas con alguna experiencia militar, potenciales voluntarios como Vasily.

¿Qué piensas que puede suceder en Ucrania? ¿Estás preocupado?

¿Sabes? No estoy muy preocupado. Los ucranianos llevamos más de ocho años viviendo con esta tensión. Para mí no es el problema porque sé que hacer. Para otra gente sí puede ser un problema. Hay gente que está asustada. Pero la mayoría está bien y dice si Rusia quiere venir, nosotros sabemos qué hacer.

No puedo hablar de otras personas. Puedo hablar por mí. Ellos están en las fronteras y no creo que quieran empujarnos porque creo que ahora saben que no podrían hacer nada. Creo que Ucrania es el nuevo Israel. Tenemos que estar preparados para el riesgo y el peligro.

¿Qué son exactamente las brigadas civiles de defensa?

Somos reservistas. Ciudadanos que firmamos el contrato con el ministerio de defensa. Si algo sale mal y nuestra sociedad necesita nuestra ayuda, iremos al frenter por nuestro país. Nosotros entendemos qué hacer. Estaríamos allí para ayudar a nuestro ejército en lo que necesite. Apoyo logístico, protección y trabajo en algunos puntos de control... hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé.

¿Cómo es el entrenamiento de estas brigadas?

Empezamos a las nueve de la mañana todos los sábados. Empezamos nuestro entrenamiento y terminamos a las cuatro. A veces terminamos el domingo o lunes… Nos enseñan a saber cómo moverte, cómo luchar, y cómo comunicarte. Tu vida depende de estas tres cosas cuando estas en el frente. Con el entrenamiento aprendes muchas cosas.

Así que, llegado el caso... tú estarías preparado para dejarlo todo e irte a luchar.

Por supuesto. Estoy listo para hacer mi trabajo.

¿Y qué dice tu familia?

Mi novia llora. Mi madre depende del día. A veces me dice que me vaya, otras que luchemos desde aquí. Depende del día. Mis amigos, en este caso, me apoyan.

¿No temes poner tu vida en riesgo?

Por supuesto pero cada día puedes morir por el COVID (risas). Pero esta es nuestra vida. Tenemos que disfrutar cada día, cada minuto.

¿Sentís apoyo de la comunidad internacional?

Sí, siento el apoyo internacional. Lo sentimos desde Reino unido, Estados Unidos, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania… Lo sentimos de Alemania, Francia… Nosotros lo sentimos desde Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega… También de Canadá… Las últimas semanas de Japón…