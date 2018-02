Investigadores de la US cultivan tomates con la mitad de agua sin mermar la calidad

Expertos de la Facultad de Farmacia y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) de la Universidad de Sevilla (US) han publicado un estudio en el que demuestran que reduciendo más del 50 por ciento del agua de riego en cultivos de tomates cherry el producto no sólo mantiene su calidad, tanto comercial como nutricional y funcional, sino que incluso puede incrementar el contenido de carotenoides, compuestos de gran interés en agroalimentación: además de ser colorantes naturales, algunos son precursores de la vitamina A, beneficiosos para la salud y con aplicaciones cosméticas.

Estos datos, publicados en la revista de alto impacto internacional 'Food Chemistry', son resultado de un estudio de tres años a lo largo de los cuales los investigadores han analizado dos variedades de tomates cherry y otros nueve tipos de tomates, tanto en ciclos de otoño como de primavera, en los campos de prácticas de Agronómicas.

El 'riego deficitario controlado', que es como se denomina a esta técnica, consiste en reducir al máximo el riego en la fase de cultivo más resistente e ir incrementando el suministro de agua conforme comienza la fase de cultivo más sensible al estrés.

"No se trata de utilizar la mitad de agua así porque sí, sino de realizar un estudio del estado hídrico de la planta y, conociendo sus necesidades, regar el cultivo de manera adecuada en el momento óptimo", explica la profesora de Ciencias Agroforestales Mireia Corell.

Esta metodología beneficia al agricultor, al abrir un nuevo camino en la línea de productos hidrosostenibles que se diferencian en el mercado por un consumo reducido tanto de agua como de energía. Por otra parte, aporta un valor añadido al consumidor, que compra un producto de mejor calidad nutricional y sostenible con el medio ambiente.

"No se trata sólo de aumentar la longevidad"

"Los consumidores demandan alimentos más saludables para vivir más y mejor. No se trata sólo de aumentar la longevidad, sino de llegar a nuestros últimos años con una buena calidad de vida", comenta Antonio Meléndez, profesor de la Facultad de Farmacia de la US.

El profesor Meléndez lidera una red de investigación europea denominada 'European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health', que tiene como objetivo fundamental avanzar en la investigación e innovación en carotenoides mediante la interacción y cooperación entre científicos, técnicos, empresas y otros actores. Asimismo, trabaja estrechamente con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted).

Los carotenoides son compuestos de gran versatilidad e importancia en campos como la agricultura, alimentación, nutrición, salud y cosmética, entre otros. Así, el mercado de estos compuestos como ingredientes de alimentos y piensos crece incesantemente. Por otra parte, muchos estudios concluyen que niveles apropiados de carotenoides en la dieta pueden tener un papel positivo en la protección contra enfermedades oculares, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer, entre otras.

Estos resultados son fruto de la tesis doctoral 'El estudio sobre el contenido en caratenoides y compuestos fenólicos de tomates y flores en el contexto de la alimentación funcional', de la investigadora Elena Coyago Cruz, de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito (Ecuador), bajo la dirección de la profesora Corell y el profesor Meléndez. El estudio ha contado además con la colaboración de expertos de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, la Politécnica de Madrid, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) de Murcia.

Esta técnica es extrapolable a otros cultivos como el olivo o el almendro, en los que ya se emplea comercialmente esta técnica con buenos resultados.