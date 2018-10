"¿Zumo de naranja? Es mejor desayunar la fruta entera"

En España, en cuanto bajan las temperaturas, aumentan las ventas de naranjas. Seguramente habrán oído que la vitamina C es muy buena para prevenir o combatir los resfriados. Pero, ¿qué hay de cierto en eso?

Responde el doctor Francisco Camarelles, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: “Los estudios científicos nos dicen que la vitamina C no previene la aparición de los resfriados. Una vez ya estamos acatarrados, los suplementos de vitamina C no han demostrado beneficios sobre cuánto nos va a durar el catarro”.

¿Es conveniente tomarse un zumo de naranja todos los días? Según Camarelles, “desde el punto de vista de una alimentación saludable, no es recomendable tomar zumo de naranja todos los días. La mejor opción es comerse la fruta entera”.

La buena noticia es que, aunque tenemos naranjas todo el año, porque se importan, dentro de dos o tres semanas llegarán ya al mercado las primeras de la temporada procedentes del sur de Valencia y también de Sevilla o de Córdoba.

¿Hay algo más que podamos hacer desayunando para combatir el resfriado? El doctor responde. “Hasta dos o cinco resfriados al año es lo normal. Los resfriados son causados por un virus, por lo que hay que lavarse bien las manos y utilizar pañuelos de un solo uso para evitar contagiar a los demás”.