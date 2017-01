¿Por qué están disparados los precios de calabacín, fresa, berenjena, alcachofa...?

Si hace unos días escuchábamos al ministro de Industria, Álvaro Nadal, explicar que el precio de la luz está por las nubes porque hay más demanda por el intenso frío, porque España vende electricidad a Francia y porque en España ha habido poco viento y sequía, estos días vemos en nuestra lista de la compra cómo los precios de hortalizas y verduras están disparados... ¿la razón? La ola de frío y la exportación parece que también tiene la culpa, según los productores y las asociaciones agrarias.

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) maneja un dato clarificador: las bajas temperaturas sufridas hasta hace unos días en los campos de hortalizas del este de la Península Ibérica ha provocado una reducción de entre el 40 y el 50% de la producción.

Esta producción de hortalizas en las principales zonas productoras -Alicante, Murcia y Almería- "no se normalizará hasta mediados de marzo", según el director general de Proexport), Fernando Gómez. Sin embargo, "España ha mantenido el suministro a los mercados", no como Italia o Grecia, apunta. "Menos mal que el sureste español ha sido capaz de producir hortalizas en esta época invernal, porque si no Europa no tendría oferta de ningún tipo", señala.

Compradores italianos buscan verduras en Murcia

Vegetales y frutas en un supermercado de Rochdale (Gran Bretaña). / Christopher Furlong / Getty Images

Como ejemplo, ha explicado que compradores italianos se han desplazado estos días hasta las alhóndigas de Murcia para intentar aprovisionarse de hortalizas porque un exportador tradicional de verduras como Italia se ha convertido tras la ola de frío en importador.

Gómez ha pedido "comprensión y flexibilidad" a las tiendas y cadenas de distribución y a los exportadores ante esta situación en el que el suministro es complicado", y ha sugerido que "quizá sea el momento de que los supermercados contengan los márgenes para no retraer el consumo en un momento que es difícil para todos".

El responsable de frutas y hortalizas de la organización agraria COAG, Andrés Góngora, ha aumentado al 30% la bajada de la producción de hortalizas de invernadero en Almería, que en una primera estimación, el jueves pasado, cifraba en el 15%. "Aunque los pedidos llegan -ha afirmado- se ha reducido considerablemente la salida de calabacín o berenjena".

El director técnico de Asaja, José Ugarrio, ha asegurado que sigue el aumento generalizado de los precios en origen de las hortalizas por la falta de volumen, pero ha precisado que "esta subida no se traduce en una mayor rentabilidad para el agricultor, ya que la producción por hectárea es mucho menor".

Ugarrio ha indicado que el frío ha ralentizado, pero no perdido, algunas producciones, como en el caso de la fresa de Huelva, que ahora cotiza en origen más alto al haber menos oferta; en cítricos, el fruto está en periodo de madurez y "el azúcar ha hecho de anticongelante", lo que ha favorecido su continuidad, ha añadido.

Desde la organización agraria UPA también hablan más de "ralentización de las producciones" que de pérdidas por el frío en cuanto a hortalizas se refiere; en cítricos, sí perciben daños en la piel de la mandarina aún sin recoger por el exceso de agua.

Brócoli cubierto de nieve en Caravaca de la Cruz (Murcia). / Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

A su juicio, la ola de frío "ha provocado menos cantidad de hortalizas en el mercado y menor disponibilidad en tienda, así como situaciones específicas de desabastecimiento, que se deben más a Centroeuropa".

Para Anecoop, uno de los principales comercializadores y exportadores de frutas y hortalizas de España, con un volumen anual en torno al millón de toneladas, esta semana se mantiene el efecto en los precios del temporal de frío que ha asolado Europa.

Así están los precios



Con datos del 17 de enero, la compañía registraba que los precios de la lechuga iceberg se habían cuadruplicado, los del calabacín, se habían triplicado y los del brócoli y el pepino, se habían duplicado; además, Anecoop, que exporta el 90% de su volumen hortofrutícola, redujo una cuarta parte sus ventas fuera de España.

Los últimos precios medios nacionales agrícolas -los relativos a la semana del 9 al 15 de enero- difundidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), arrojaban subidas en origen del 131,96% para la berenjena respecto a la semana anterior.

Para el calabacín, la subida era del 60,12%; para el tomate, del 45,94%, y para la alcachofa, del 44,40 %.

En la red de mercados mayoristas de Mercasa, los precios medios que más han subido entre el 13 y el 20 de enero han sido, entre otros, la coliflor (+58 %) y las judías verdes (+28,57 %) vendidas en Mercabarna o las alcachofas (+55 %) en Mercamadrid.

