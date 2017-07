El caso Gürtel sienta a Rajoy como testigo de una etapa de corrupción en el PP que duró 20 años

Mariano Rajoy vive instalado desde hace 27 años en la cúpula del Partido Popular. Vicesecretario general entre 1990 y 2003; secretario general entre 2003 y 2004; y presidente desde entonces. Ha sido ministro de Administraciones Públicas, Educación, Interior y Portavoz. Dirigió la campaña electoral de 2000 en la que el PP liderado por José María Aznarlogró por primera vez mayoría absoluta. Desde hace casi seis años, Rajoy es presidente del Gobierno.

La mayor parte de este tiempo –al menos desde 1990 a 2009- el PP se financió ilegalmente, según acreditaron con numerosas pruebas las investigaciones judiciales impulsadas desde la Audiencia Nacional. Esa financiación ilegal llegó en ocasiones a través de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa y que durante al menos 14 años organizó en exclusiva los actos electorales del Partido Popular.

Francisco Correa tomó impulso como empresario a partir de 1990 gracias al PP liderado por José María Aznar. Perdió ese negocio lucrativo con la llegada de Rajoy a la presidencia del partido en 2004. El tesorero Álvaro Lapuerta, según cuenta el presidente del Gobierno, le dijo en 2004 que las empresas de Correa utilizaban el nombre del PP para lograr tratos de favor en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Rajoy acabó con aquella relación comercial y Correa se refugió en otros gobiernos del PP (Madrid y Comunidad Valenciana) con los que siguió enriqueciéndose al margen de la ley.

El negocio de la trama corrupta y del PP

De los negocios ilegales de la trama Gürtel se benefició indirectamente el partido que dirige Mariano Rajoy a través de actos electorales financiados por empresas de Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos en distintos municipios.

Además, durante la celebración del juicio del caso Gürtel, el empresario Alfonso García-Pozuelo admitió que pagó comisiones ilegales, utilizando como intermediario a Francisco Correa, con destino a "organismos centrales del PP".

García Pozuelo es uno de los nombres que figura en los denominados papeles de Bárcenas, unas hojas manuscritas donde el extesorero del PP llevaba el control de todas las donaciones ilegales y no declaradas que recibió el PP entre 1990 y 2009, cerca de ocho millones de euros.

En esos papeles, Mariano Rajoy figura junto a Jaime Mayor, Rodrigo Rato, Javier Arenas o Ángel Acebes, como uno de los dirigentes beneficiados durante años por el supuesto pago de sobresueldos trimestrales (6.100 euros) no declarados a Hacienda.

Rajoy: "Nunca he recibido ni repartido dinero negro"

El presidente del Gobierno siempre lo ha negado: "Todo es falso. En este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas. Nunca, repito, nunca, he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. No he venido a la política a ganar dinero. Sé ganarme la vida. Yo he trabajado fuera de la política. Yo ganaba más dinero en mi profesión que como político. No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida".

Bárcenas, autor del manuscrito, mantiene que esos pagos a Rajoy se produjeron, aunque la investigación no ha sido capaz de acreditarlo. En la contabilidad paralela de Bárcenas hay registrados hasta 63 movimientos entre ingresos y gastos que la instrucción judicial ha probado con documentos y testimonios.

La cúpula del PP que ha declarado en el juicio del caso Gürtel se escuda en su ignorancia de la existencia de la caja b, y proclama que todo lo referente a pagos o ingresos era de competencia exclusiva de los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Las conclusiones del juez

El juez que instruyó este caso antes de dictar auto de apertura de juicio oral escribió: "Ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por esta formación política al Tribunal de Cuentas",

Bárcenas, autor del manuscrito que acreditaría la financiación ilegal del PP durante casi 20 años, lo explica así: "Entre 1982 y 2008 fui gerente del partido. Me limitaba a cumplir las órdenes que recibía del secretario general (Rajoy lo fue entre 2003 y 2004) o del tesorero, anotando las cantidades que se me entregaban y las que me solicitaban para hacer pagos. Yo seguía instrucciones, no podía disponer del dinero de forma autónoma. Una parte del dinero servía para completar el sueldo de la cúpula del partido. Eran unos complementos salariales que no se declaraban a Hacienda obviamente y que iban sólo al presidente del partido (Rajoy lo fue desde 2004), al secretario general (Rajoy lo fue entre 2003 y 2004) y a los vicesecretarios generales (Rajoy lo fue desde 1990)".

Los secretarios generales que han declarado ante el tribunal que juzga el caso Gürtel sostienen que la caja b del PP es en realidad la caja b de Bárcenas y el extesorero es el único responsable.

Bárcenas. "Soy generoso, pero hasta ahí no llego"

Pero Bárcenas lo desmiente. "Esa contabilidad es real. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a pagar de mi dinero las obras de reforma de la calle de Génova o le voy a dar a la Fundación Humanismo y Democracia 30.000 euros para sus fines sociales? Soy una persona bastante generosa, pero a esos niveles no llego".

Entre los dirigentes del PP que han confirmado que recibieron dinero que no figura en la contabilidad oficial del partido está Jaime Ignacio del Burgo. Los fondos que recibía en sobres en la sede del partido sirvieron para atender a una víctima de ETA o pagar un sobresueldo al exconsejero navarro de Salud, Calixto Ayesa. Del Burgo declaró que le daban ese dinero por orden de quien entonces era presidente del partido, José María Aznar.

El expresidente balear Jaume Matas también declaró al juez que recibió dinero del partido que no declaró a Hacienda durante los meses en que dejó de ser ministro de Medio Ambiente y fue elegido como candidato autonómico. Esa retribución la pactó, según confesó Matas, con Javier Arenas.

El hoy presidente del Senado Pío García Escudero, también admitió haber recibido del partido 6.000 euros que figuran en los papeles de Bárcenas para las obras de reforma de su casa tras los destrozos ocasionados por una bomba que ETA puso en los alrededores. Y que ese pago lo negoció directamente con Javier Arenas.

Incompetencia o ignorancia

Pese a estas evidencias, los secretarios generales insisten en que carecían de competencias sobre las cuentas del partido, y que de esa tarea se ocupaba en exclusiva el tesorero. Aluden al artículo 35 de los estatutos que regulan el funcionamiento del PP: "Al tesorero nacional le corresponde, bajo la superior dirección del presidente, la dirección financiera y gerencial del partido, y a tal efecto le compete la elaboración y ejecución del plan contable, el diseño y la ejecución de la política de ingresos y gastos, la ordenación, fiscalización y gestión de pagos e ingresos y la fiscalización, aprobación y ejecución de la contratación general del partido".

Mariano Rajoy era presidente del partido entre 2004 y 2009, periodo en el que según las papeles de Bárcenas se pagaron con dinero negro parte de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle de Génova, o la compra de participaciones de la empresa Libertad Digital.

