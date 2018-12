"Tengo la sensación de que quieren volver a quitarnos la calle"

Begoña Barestain, periodista de Onda Vasca, es la promotora de la quedada runner convocada para este viernes en la explanada del Guggenheim en solidaridad con la última víctima de la violencia machista y para reclamar que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo. "Tengo la sensación de que algunos quiren volver a quitarnos la calle y no lo podemos permitir". Esta aficionada runner ha admitido que "mis compañeras de afición me reconocen que siempre modifican sus entrenamientos en función de si esta zona es más oscura, o hay personas que te pueden silbar, ...etc. Tenemos que recueperar la calle", asegura.

Laura Luelmo fue asesinada cuando salió a correr desde su casa.