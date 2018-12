Un solo partido perdido y una serie de victorias en casa interrumpidas por dos empates. Ni siquiera ese bagaje le ha servido al Deportivo para escaparse mínimamente en la tabla, en una cabeza de pelotón donde cinco equipos se mueven en cuatro puntos de diferencia. A un especialista de la categoría de plata como Pedro Sánchez no le extraña esa situación: "bienvenidos a la Segunda División. Cada año más fuerte, más dura y más bonita. Hay que estar alerta".

Pedro Sánchez / RC Deportivo

Pedro es un hombre feliz tras volver al once titular este pasado domingo. "No era fácil tras tantas jornadas fuera, volver al equipo. Lo más importante fueron los tres puntos. El mister nos ha demostrado que en cualquier momento puedes entrar". Volvió en un encuentro en el que fue protagonista como ejecutor de las jugadas de estrategia diseñadas por el cuerpo técnico. De sus botas salieron las asistencias de los dos goles del Dépor y de la accion que provocó el penalti transformado por Quique. "No estábamos cómodos y rompimos su línea con la estrategia" explica el mediapunta dándole normalidad a una situación, la de aprovechar el balón parado, hasta hace poco "rara avis"en Riazor.

Al Deportivo le toca ahora acabar el 2018 visitando en el Carranza a un Cádiz que ha sumado siete victorias en los últimos ocho encuentro. "Antes de irnos de vacaciones queremos dar una buena imagen. Si competimos como sabemos podemos dar un paso adelante. Me importa la sensación del equipo, no si acabamos el año en play off o ascenso directo" terció el atacante, uniéndose al discurso del vestuario de valorar la tabla al final de liga. Para Pedro Sánchez, el del sábado será un "partido muy difícil ante un equipo con una muy buena dinámica"