Lo de "me vuelves lorca" o andar "enlorquecido" ya no es nada original. Está de moda, va camino de religión. Basta con asomarse con algo de interés al universo Federico para quedar atrapado entre sus cautivadoras costuras pespunteadas de amores, miedos, quebrantos y pasiones. Añada al hechizo profundidad, intelectualidad y una gotita de locura. Se diriía como una verdad empíricamente demostrable que es imposible ser el mismo a la salida de ese túnel lorquiano, es como una cornada para toda la vida.

Lorca entró en la vida de Miguel Poveda hace más de 20 años y ya nunca salió. Es más, a veces, como en la portada de Enlorquecido, Federico y Miguel dibujan un desdoblamiento de Poveda, cuyo espíritu vital y sensibilidad artística ha ido cincelando teniendo al poeta como modelo.

Hace unos meses, en mayo, Poveda presentó en el Centro Lorca de Granada la gira Enlorquecido que este jueves toca a su fin, un tour de "una enorme intensidad emocional". Miguel quiere regresar a la Huerta de San Vicente, quiere visitar la nueva casa museo de Frasquita Alba en Valderrubio, quiere reencontrarse con él en su propia casa... y "quiero mostrar en Granada mi amor por Federico".

En la entrevista, emitida en Hoy por Hoy Granada, el cantaor de Badalona repasa el disco Enlorquecido, desde los versos más ásperos, desangelados y premonitorios de Poeta en Nueva York en No Me Encontraron; la libertad, la alegría y la pequeña Andalucía que halló después en La Habana en Son de Negros En Cuba; el desamor más desgarrador de un Lorca enamorado en ¡Ay Voz Secreta del Amor Oscuro! -publicado de forma póstuma junto a otros sonetos-; y así otros ocho poemas convertidos en música que muestran las temáticas más diversas en tantas otras versiones artísticas y vitales de Federico. "Muestro el Federico más completo que he podido, más profundo y diverso, alejado de tópicos", cuenta Miguel.

El compromiso de Poveda con Lorca es infinito y convierte este trabajo en inmortal, una comunión de cuerpo y alma que el tiempo se encargará de elevar a los altares de los más íntimo y verdadero.

