UAGN muestra su oposición a la entrada de la osa en el Pirineo Navarro

UAGN ha manifestado su oposición a la introducción de la osa en el Pirineo Navarro porque a su juicio "la presencia de la osa es totalmente incompatible con la ganadería extensiva ya que la gestión del ganado cambia radicalmente con la presencia de este depredador y el manejo es mucho más complejo, con importantes sobrecostes ocasionados por los ataques, los daños indirectos por abortos, sobrecostes por estabulación o el propio estrés de estar pendiente del rebaño por si hay que moverlo rápidamente por la presencia de la osa en los alrededores".

Según indica UAGN , "la decisión ha sido unilateral por parte del Gobierno francés, sin planificación ni consulta previa al sector ganadero". "Dicha decisión ha supuesto que los ganaderos franceses hayan podido prevenir la situación, sin embargo los navarros no han podido retirar los rebaños", ha expuesto.

"En este escenario y de forma precipitada, pero sin soluciones que atajen de raíz la situación, el Gobierno de Navarra presenta un Plan de Acción a todas luces insuficiente, que pone en primer orden a la osa y en segundo lugar al ganadero y por tanto planteando unas actuaciones que buscan sensibilizar al ganadero para que conviva con la osa cuando desde nuestra punto de vista la especie en peligro de desaparecer es el ganadero en los valles pirenaicos afectados", ha expuesto.

Para UAGN, "la suelta de las dos osas 'Claverina' y 'Zorita' procedentes de Eslovenia supone un importante problema añadido para la ganadería extensiva de nuestra Comunidad; se trata de una especie procedente de Eslovenia, no es autóctona, por lo que su comportamiento en el territorio es impredecible e incluso peligroso, no sólo ante los ganaderos, sino a nivel turístico, en los recorridos o paseos, pistas de esquí, etc.".

UAGN ha señalado que, a instancias de los ganaderos afectados, está analizando presentar una reclamación jurídica y va a activar una acción coordinada con otras Comunidades Autónomas porque "la presencia de la osa en el Pirineo supone un fuerte quebranto en nuestra actividad, de tal forma que nos produce desazón y propicia un mayor peligro por la integridad física de las personas y pérdida económica en nuestras explotaciones".