La mitad de los edificios no son energéticamente sostenibles

En ‘A Vivir que son dos días Cantabria’ hablamos con Jordi Mas, uno de los autores del informe realizado por el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación, que pone de manifiesto el incumplimiento de los compromisos asumidos por España para luchar contra el cambio climático en materia de rehabilitación de edificios.

Según el estudio, cada año se deberían rehabilitar energéticamente en torno a 250 mil viviendas en nuestro país y la realidad es que apenas se llega a las 25 mil.

La mayoría de los inmuebles construidos en España antes de la década de los 80 no son energéticamente sostenibles. “Tenemos que abrigar los edificios”, indica Mas, quien destaca la importancia de aislar las fachadas y cubiertas de los inmuebles para ahorrar energía.

En este sentido, Cantabria no es una excepción. Los edificios antiguos no están debidamente ‘abrigados’ y no cumplen las recomendaciones de la Unión Europea de cara a combatir el cambio climático.

La comunidad autónoma tiene un total de 360 mil viviendas, casi la mitad son anteriores a 1980 y no son energéticamente sostenibles. Además, el 70 por ciento de esas viviendas no tiene ascensor, lo que va a detrimento de la calidad de vida de los residentes.

Una de las conclusiones del trabajo, que se ha presentado recientemente en CONAMA 2018, es que no ha habido una política activa que fomente la rehabilitación de los edificios. “Se han ido poniendo parches, en lugar de un plan ambicioso y coordinado por parte de las administraciones”, asegura Jordi Mas.

No basta con la concesión de subvenciones para la rehabilitación puntual de las viviendas, explica, sino que se debe prestar asesoramiento técnico a las comunidades de vecinos, buscar fórmulas de financiación para acometer unas obras que, de media, pueden suponer un desembolso de entre 6.000 y 8.000 euros.