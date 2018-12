Víctor Fernández: "El Zaragoza tiene que soñar y yo le voy a acomapañar en ese sueño"

Tras volver a pisar el césped de La Romareda Víctor Fernández comenzó a desgranar los motivos que le han llevado a aceptar el reto de sacar al equipo aragonés del pozo de segunda divsión, aunque realmente el motivo solo ha sido uno. "Me costó absolutamente nada por mi vuelta a Zaragoza. En el momento que me lo plantearon uno se siente en la obligación inmediata de responder que sí porque soy zarogocista, es mi casa y le debo mucho al Zaragoza y jamás le podré compensar mínimamente lo que me ha dado".

El técnico zaragozano, con una sonrisa en el rostro y su verbo fácil, subrayó que llega "cargado de ilusión" y sin miedo porque "van a salir bien las cosas porque tengo fe y convicción. Hay un buen grupo y con el apoyo de todos esto va a salir adelante con mucha ilusión, humildad y deseo ayudar al equipo".

Además Víctor Fernández confirmó que llega "liberado y está liberado absolutamente el club. A cambio no quiero nada. Ni contratos futuros ni pactos secretos ni cosas que me aten de cara al futuro del Zaragoza o que hipoteque la trayectoria del Zaragoza".

Por otro lado en un claro mensaje de unidad quiso destacar que "tenemos un patrimonio realmente extraordinario que es nuestra afición que va a ser nuestro motor para llevar al Zaragoza donde tiene que estar"

Y ese objetivo que actualmente no es otro que escapar de la zona roja tratará de coseguirlo con la filosofía de fútbol de siempre avanzando que ya tiene en su mente el equipo que jugará el sabado frente Extremadura y que poco o nada tendrá que ver con el once que venía jugando: "Se va a parecer poco el equipo ya desde el sábado a lo que habeis visto. Soy un atrevido en decir eso pero van a cambiar ya cosas y tengo claro en la cabeza que voy a hacer desde un principio".

LALO ARANTEGUI

El presidente Christian Lapetra y el vicepresidente Fernando Sainz de Varanda acompañaron a Víctor Fernández en la sala de prensa de La Romareda donde el director deportivo del club Lalo Arantegui explicó que "quería un ambiente positivo para jugar contra el Extremadura" y que por eso no se espero más a la destitución de Lucas Alcaraz, además de señalar que el club tratará de reforzarse en el mercado de invierno "siempre y cuando haya salidas para no superar el techo salarial".

Por otro lado también, Lalo Arantegui, dejó entrever que la renovación de Jorge Pombo, que estaba apalabrada hace unas semanas, está estancada por no decir que rota ya que "el club tiene unas limitaciones que no van a pasar por nadie. Es así de drástico. Llevamos seis meses de negociaciones y a partir de ahí el que quiera estar en el Real Zaragoza estará y el que no, no estará".

Por otro lado también recalcó que el vestuario está unido y que no hay ningún tiepo de fractura entre los futbolistas.