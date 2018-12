Surf, también en Navidad

Dentro del programa de actividades "Gabonak Inn" que ha preparado el Gazteleku Martindozenea para las fechas más próximas a la Navidad, el jueves 20 de diciembre se inaugura la exposición "Txingudiko Olatuak". Hoy la delegada de Juventud Mónica Martínez y el comisario de la exposición Jaime Izquierdo han visitado los trabajos de montaje.

"Dando continuidad al programa de exposiciones Gazteartean Expo que permite mostrar al público durante todo el año trabajos de artistas jóvenes locales, estas Navidades no podíamos ser menos y hemos preparado una propuesta con el surf como protagonista. Vamos a poder acercarnos a este deporte a través de la mirada de quienes lo practican en nuestro entorno, una información muy valiosa conociendo la gran afición al surf que hay en la comarca", señalaba la delegada Mónica Martínez.

"Txingudiko Olatuak" reenvidica el surf 100% local. Es una visión a las olas de la comarca de la mano de fotógrafos locales y con surfers locales. La exposición va a permitir descubrir los nombres y ubicar la olas desde el cabo de Higuer hasta la punta más oriental de Hendaya; desde las mejores olas para iniciarse hasta las olas más grandes y potentes para expertos.

La muestra se compone de 11 fichas, una por rompiente, con fotos y textos descriptivos en 3 idiomas (euskera, castellano y francés) además de un mapa ubicándolas y un vídeo en el que se verán imágenes en movimiento de la olas. Esta exposición cuenta con el trabajo de 7 fotógrafos locales de ambos lados de la frontera tanto amateurs como profesionales que han presentado más de 100 fotos:

- Javi Muñoz

- Elur Cambroneo

- Telmo López

- Stephane Salerno

- Mikel Olaizola

- Carlos Malles

- Jaime Izquierdo

Jaime Izquierdo comisario de la exposición lo describe de la siguiente manera: “el surf en nuestra bahía tiene su propia identidad, sus olas, sus actores tanto surfers como fotógrafos o film makers, etc. Con esta exposición he intentado acercar al gran público las principales rompientes de la comarca que van más allá de las olas de la playa de Hendaya. Lugares donde rompen algunas de las olas más grandes y potentes de Europa. He querido crear una exposición que reivindique lo local y por ellos todas las fotos han sido sacadas por fotógrafos locales y todos los surfers que aparecen son de aquí".

En la rueda de prensa han estado presentes además del comisario de la exposición Jaime Izquierdo, el fotógrafo Javier Muñoz y el surfer Iker Muñoz. La inauguración es el sábado 22 a las 18:30h. y los horarios de las visitas el de apertura del Gazteleku: martes a jueves de 17:00h. a 20:00h. viernes y sabados de 17:00h. a 21:00h.