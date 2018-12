Due Diligence Levante UD 2017-2018 (Parte 2)

SUELDOS Y SALARIOS DE LA PLANTILLA (2017/18)

La partida más importante de gastos pertenece a los sueldos y salarios de los jugadores de la primera plantilla, incluyendo el pago por cesiones (1,2), las amortizaciones (3,4), una prima colectiva (4,3) y dos cuerpos técnicos que dirigieron al equipo (1,4). La cifra global ascendió a los 30,9 millones de euros.

Gastos de plantilla y cuerpo técnico con amortizaciones y cesiones / www.levanteud.com

El ascenso a Primera dobló el aumento del gasto en los contratos de los jugadores entre la parte fija y los variables individuales. Se pasó de los 12,4 millones de euros a los 26,2 millones de la plantilla que consiguió la permanencia sin contabilizar las amortizaciones.

Además, el Consejo de Administración aprobó una prima colectiva para la plantilla por conseguir la permanencia en Primera de 4,3 millones. En la temporada anterior ya pagó 4,8 millones por conquistar el ascenso.

El Levante tuvo dos cuerpos técnicos, pero los gastos reflejados en este apunte y que ascienden a 1.429.030 euros pertenecen en un porcentaje elevado al contrato de Juan Ramón López Muñiz. El salario que recibió Paco López por tres meses y el premio por el ascenso están incluidos, pero no modificó su contrato hasta el 1 julio de 2018 y con unos parámetros económicos parecidos a los que tenía el entrenador asturiano.

La reclamación judicial del segundo año de contrato de Muñiz pertenece al ejercicio (2018/19) después de que el club llegase a un acuerdo de indemnización por una cifra próxima a los 800.000 euros.

En esta partida de gastos también se incluye la cesión de jugadores y que ascendió a 1,2 millones de euros. El Levante no pagó por todos los jugadores que llegaron a préstamo y esta cifra hay que computarla principalmente a la llegada en noviembre de Enes Ünal procedente del Villarreal para jugar 7 partidos cuando el equipo se quedó con Boateng como único delantero por las lesiones de Alex Alegría, Nano Mesa y Roger Martí.

En este capítulo también están incluidas las cesiones de Nano Mesa del Éibar, una penalización que el club tuvo que pagar al Torino, porque Sasa Lukic no jugó el número de partidos acordados y la del tercer guardameta del Celta de Vigo, Iván Villar tras la venta de Langerak y la intervención quirúrgica a la que se sometió Raúl Fernández durante el mercado de enero.

Las amortizaciones por adquisición de derechos de jugadores ascendieron a 3,4 millones de euros. Esta es la partida que aumentará notablemente en las previsiones presupuestarias de la temporada (2018/19) y que habrá que vigilar en un futuro porque es la que disparará el gasto de plantilla de los 30,9 a los 36,09 en un solo ejercicio y que contrasta con la otra realidad deportiva, ya que los fichajes no han jugado en la primera vuelta de la competición.

LUIS HELGUERA POR CARMELO DEL POZO

La estructura deportiva siguió dirigida por Vicente Blanco ‘TITO’ pero sufrió una modificación en la figura del secretario técnico porque Carmelo del Pozo anunció su marcha al Deportivo de la Coruña después de alcanzar un acuerdo con el club, al que indemnizó con 150.000 euros para desvincularse de forma amistosa del contrato que le unía con la entidad granota hasta junio de 2019.

Su puesto fue ocupado por Luis Helguera que llegó libre tras desvincularse de la Unión Deportiva Las Palmas y que firmó por una sola temporada.

Luis Helguera sustituyó a Carmelo del Pozo en la secretaria técnica / www.levanteud.com

Una de las grandes incógnitas que nos deja este informe es el nombre de las personas que estarán al frente del proyecto deportivo del Levante a partir del próximo 1 de julio de 2019 porque Tito y Luis Helguera finalizan sus contratos y el club todavía no les ha comunicado si tiene previsto renovarles la confianza.

La estructura deportiva creció en número con la incorporación de Javier Moreiras, además de Juan Luis Mora, José Luis Sancho y una amplia red de ojeadores. Iñaki Aizpurua pasó a formar parte de los analistas del cuerpo técnico de Paco López.

Gastos de personal no deportivo / www.levanteud.com

Los salarios del resto de la estructura deportiva. médicos, fisioterapeutas, el delegado y los encargados del material también se incrementaron y pasó de los 1.112.530 euros del año en Segunda a 1.797.730 euros en Primera división.

EL SALARIO DEL PRESIDENTE Y AMPLIACIÓN DEL CONSEJO

El presidente ejecutivo del Levante, Quico Catalán es la única persona que percibe unos ingresos como empleado de alta dirección y como miembro del Consejo de Administración.

En el ejercicio (2017/18) hubo un ligero incremento de 12.000 euros anuales entre salario fijo y dietas. El máximo dirigente granota percibió por todos los conceptos 229.210 euros, respecto a los 217.360 euros que recibió en la temporada anterior (150.000 en salario fijo y 67.360 como bonus por el ascenso), siendo esta la misma cantidad que había ganado durante las tres últimas temporadas.

Salario de Quico Catalán / www.levanteud.com

El presidente del Levante percibe unos 9.000 euros netos al mes y sirva como comparación que hace 23 años, Paco Roig como presidente del Valencia CF en 1995 ganaba 243.000 euros brutos.

Manuel Llorente como presidente ejecutivo del Valencia en el año 2013 ganó en su último año de mandato 339.617 euros brutos, es decir 110.000 euros más que Quico Catalán.

El gasto en personal no deportivo aumentó y la partida de otros salarios y asimilados pasó de los 2,2 a los 2,9 millones de euros, así como en servicios exteriores donde se abonaron 5,2 millones de euros.

Además, en la Junta General de Accionistas el Consejo de Administración va a proponer la renovación de los cargos de sus ocho consejeros para una próxima legislatura de cinco años y la ampliación del número de miembros con el nombramiento de Juan José Alabau, Marisa Blay, José Danvila, Braulio Pastor y Pablo Sánchez.

LA FUNDACIÓN PROPONE LA VENTA DE ACCIONES A 135 EUROS

El Levante y la Fundación establecieron una serie de acuerdos comerciales en virtud de un convenio de colaboración para la gestión del fútbol base y de todos los equipos que agrupa el fútbol femenino.

El club le ha abanado a la Fundación la cantidad de 1.690.000 euros + IVA y a su vez la Fundación le ha pagado al Levante 555.000 euros + IVA por el uso y disfrute de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol para todos los equipos que forman la escuela.

El Levante le pago 1,69 millones a la Fundación / www.levanteud.com

El resultado en positivo de 1.135.000 euros en favor de la Fundación le permite tener un saldo en la caja de 1.479.760 euros y con esa cantidad puede afrontar la cuota anual de 628.000 euros que tiene que pagar a Bankia (antes Banco Mare Nostrum) para la devolución del préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas y que finaliza en mayo de 2022 con un capital pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2018 de 2.061.504 euros.

El Consejo de Administración del Levante se comprometió a presentar ante la Junta General una propuesta consensuada con la Fundación para sacar a la venta un paquete de acciones con el propósito de que el capital social estuviera lo más repartido posible.

La Fundación ha decidido seguir adelante con la tercera fase de venta que estableció en mayo de 2013 y se desprenderá del sobrante de las 23.963 acciones que fueron despignoradas sobre un total de 86.168 acciones que posee.

Por lo tanto, cualquier accionista o no accionista podrá adquirir hasta un máximo de 100 acciones de las más de 17.877 que no se lograron colocar en aquella campaña, pero en esta ocasión, a un precio muy superior a los 60,10 euros que tenía cada título porque la situación patrimonial del club ha cambiado de una forma extraordinaria.

Los estudios que se han realizado por varias consultoras consideran que el precio contable de la acción y que debería reflejarse en los libros supera los 250 euros.

Las mismas fuentes consultadas, estiman que en la situación de prosperidad en la que se encuentra La Liga, un club de Primera división sin apenas deuda, en una ciudad tan atractiva como Valencia y con los proyectos de remodelación integral del estadio y la construcción de la futura ciudad deportiva de Nazaret el precio de la acción por conseguir el paquete de control podría alcanzar los 450 euros.

Sin embargo, la Fundación del Levante que se creó con el propósito de salvaguardar el patrimonio seguirá manteniendo el 54,71% del capital social, se encuentra en una difícil tesitura porque quiere distribuir en torno a un 14%, pero sabiendo que la realidad de sus potenciales compradores no estaría dispuestos a pagar una cantidad que supere los 250 euros por cada participación y que convertiría la campaña en un nuevo fracaso.

Por ese motivo, el Patronato ha solicitado al Protectorado de Fundaciones una autorización para vender por el precio legal más bajo posible y la cifra que ha presentado es la de 135 euros por acción.

El argumento principal que le ha transmitido la Fundación al Protectorado para fijar este precio de venta es irrefutable, porque lo determina la división entre la cantidad que la Fundación todavía debe amortizar del préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas (2.061.504 euros) y las 17.877 acciones que se pondrán a la venta.

Esta operación da un valor de 115 euros por título y a los que hay que sumarle algunos gastos financieros del aval y los correspondientes a la puesta en marcha de esta nueva campaña, que da como resultado final un precio de 135 euros y con una limitación de adquisición de 100 participaciones por persona física o jurídica.

El Patronato de la Fundación aguarda una respuesta afirmativa del Protectorado que podría producirse durante el primer trimestre de 2019 y consensuar junto al Consejo la estrategia que incentive la compra de acciones entre los abonados y en los aficionados que todavía no posean ningún título.

ELIMINA 61,3 MILLONES DE DEUDA Y GANARÁ 26,9 EN OCHO AÑOS

El Levante ha sido un auténtico modelo de gestión durante la última década porque parece un milagro que un club que entró en concurso de acreedores el 10 de julio de 2008, con una deuda reconocida por la Administración concursal de 93.7 millones de euros y que quedó reducida a 61,3 millones de euros, tras negociar una quita de 32,4 millones con sus acreedores, pueda terminar de pagar la totalidad de sus obligaciones en el transcurso del ejercicio 2019/20, exceptuando los 13 millones de euros que tiene refinanciados hasta 2034 con dos entidades financieras.

Si sorprendente será llegar a ese instante en el que el Levante ya no tenga que devolver deuda concursal, más sorprendente es el análisis de lo que ha ocurrido a nivel económico durante las últimas ocho temporadas en las que ha acumulado superávits por 26,9 millones de euros.

Evolución de los superávits generados en los cinco últimos años / www.levanteud.com

En esta Junta General el Levante se presenta con una deuda neta a 30 de junio de 2018 de 34,5 millones de euros.

Su deuda realista (lo que debe sin provisiones ni periodificaciones) son 49,2 millones, mientras que al Levante, entre lo que le deben y la tesorería disponible, suma 14,7 millones de euros.

La resta entre ambas cantidades es la que nos indica la sitúa la deuda neta en los 34,5 millones de euros. En dicha cantidad, están incluidos 8,4 millones que a esa fecha estaban pendientes de pago en remuneraciones a jugadores y otros 7,07 millones de impuestos a Hacienda.

Un mes después (31 julio 2018) esos 15,4 millones ya se habían pagado, por lo que la deuda se ha rebajado a 18,1 millones de euros y solo se incrementó en los salarios de los jugadores del mes de julio (unos 2-3 millones)

De toda la deuda que queda por pagar, (13,3 millones) son a largo plazo con dos entidades bancarias (La Caixa y Cajamar) con las que estableció un acuerdo de refinanciación hasta 2034 y con unas cuotas anuales muy asumibles por el club.

Deudas a largo plazo / www.levanteud.com

En la deuda concursal a largo plazo, quedarían pendientes de pago 2 millones de euros que pertenecen al Ayuntamiento, que no se sometió a las condiciones de quita, y que se abonará en 2022.

Además, hay una cantidad próxima al millón de euros que pertenece a múltiples acreedores a los que se les reconoció la deuda, pero no han demandado su cobro y la comisión de seguimiento del convenio en la que se encuentra la Administración Concursal deberá resolver en que momento del ejercicio 2019/20 da por concluido un histórico concurso de acreedores en el que el Levante habrá saldado hasta el último céntimo de sus obligaciones de pago.

Es por ello que, sin ser exacto, se podría acuñar la frase de que prácticamente el Levante no tiene deuda, porque la gran mayoría de la que la queda por satisfacer es a dos entidades financieras y se pagará en comodísimos durante los próximos 16 años.

En este ejercicio el Levante ha amortizado deuda concursal a largo plazo por valor de 5,3 millones de euros y además 1,3 millones de deuda con Administraciones Públicas.

Deudas a corto plazo / www.levanteud.com

Su deuda concursal a corto plazo es inferior a los 2,6 millones de euros y quedará completamente liquidada en 2019 porque en este último mes de diciembre ha saldado la totalidad del crédito subordinado con la Agencia Tributaria y a lo largo del año terminará de pagar al resto de acreedores entre los que se encuentra Pedro Villarroel, Julio Romero, la Fundación y una parte residual de un segundo crédito privilegiado con Hacienda.

RÉCORD DE ABONADOS (22.150)

El club mantuvo una agresiva campaña de abonos asegurando que regalaría el pase de la temporada (2018/19) a todos aquellos abonados que acudieran a todos los partidos de la temporada (2017/18) si el equipo lograba la permanencia en Primera división.

Fueron 9.261 abonados los que asistieron a todos los partidos y que disfrutan de su abono gratuito en la temporada 2017/2018.

Dentro de esa política social, el Levante sigue apostando por lo niños, con el abono gratuito a menores entre 4 y 16 años, para hijos o nietos de abonados.

Gracias a estas medidas, el club alcanzó los 21.278 abonados y en la temporada actual (2018/19) se ha vuelto a superar estableciendo como la cifra más alta de su historia con 22.150 abonados.

Ingresos abonados y taquillas en 5 años / www.levanteud.com

La incidencia en el presupuesto que supuso la presencia garantizada de 9.261 abonados que accedieron de forma gratuita a las gradas de Orriols fue insignificante. El club deja de ingresar un millón de euros por venta de abonos y taquillas, pero ha logrado fidelizar con esta iniciativa, a una masa social que ha pasado de los 16.000 abonados a superar los 22.000.

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO (Temporada 2018/2019)

EL Levante presentará ante la Junta General una previsión de superávit para la temporada que está en marcha (2018/19) de 5.724.170 euros después de impuestos.

Presupuesto de ingresos y gastos 2018-19 / www.levanteud.com

En los últimos siete ejercicios consolidados el Levante ha acumulado beneficios por valor de 21,2 millones y tiene la previsión engordar esa cifra hasta los 26,9 siendo el segundo año en el que cumplen con los indicadores del reglamento de control de la LFP y que se sitúa en una ratio del 39% respecto a la deuda neta y al total de los ingresos relevantes del club.

Con el incremento notable de los derechos de retrasmisión televisivos (47,8), la comercialización, la publicidad, los abonados y algún concepto adicional, el Levante tiene una capacidad de ingresos de 57,4 millones de euros, a los que hay que sumar la venta de Jefferson Lerma por 29,2 millones netos, ya que el traspaso se realizó por 30,5 y que dan como resultado una cifra récord de ingresos totales de 86,59 millones de euros.

Sin embargo, el volumen de gastos también se ha incrementado con plantilla deportiva (38,3), de personal no deportivo (4.7), los gastos financieros (2,5), los de aprovisionamientos (1,5), las amortizaciones (10,4) y otros gastos de explotación que se disparan a los (21,3) le conducen hacia un presupuesto de gastos que alcanzará los 75,5 millones de euros y que en este ejercicio podrá compensar gracias a los beneficios generados por la venta histórica del centrocampista colombiano.

Por lo tanto, la gran inversión para dar un salto de calidad en la Liga Española ya se ha hecho y la economía del Levante no está preparada en estos momentos para dar otro empujón de esa magnitud y tendrá que regresar a la política deportiva de jugadores que lleguen libres, cedidos o pagando pequeños traspasos.

Además, el problema fundamental es que los jugadores más caros (Vukcevic, Dwamena y Moses Simon) y que tienen mayor incidencia en el gasto de plantilla no participan, no van convocados, no se revalorizan y en lugar de ser activos del club se están convirtiendo en una carga económica y emocional porque necesitan minutos que Paco López no les va a concederal considerar que no han alcanzado el mismo nivel deportivo que otros jugadores que ya llevan varias temporadas en el equipo.

Por lo que respecta a los ingresos de comercialización y publicitarios el Levante tiene la previsión de alcanzar la cifra de 5,6 millones entre ambos conceptos y entre los que encuentra incluido el ‘sponsor técnico’ MACRON (ropa deportiva)

El Levante club renovará el contrato por las tres próximas temporadas con unas cantidades fijas que superarán el millón de euros por cada una de ellas y en las que recibirá una parte en metálico y otra parte en prendas, que servirán para vestir a todos sus equipos y para poner a la venta en sus tiendas oficiales.

Además, el contrato también contempla una serie de ‘bonus’ que incrementarían la cantidad económica si el Levante alcanza las semifinales de la Copa del Rey o regresa a Europa.

En la temporada anterior el Levante arrancó sin un patrocinador principal, pero el acuerdo suscrito en enero de 2018 entre la LFP y el gobierno de Arabia Saudí propició la llegada de varios jugadores a la liga española.

Uno de los futbolistas saudíes más importantes recaló en la plantilla del Levante, Fahad Al-Muwallad y que a través de la comercializadora de telefonía móvil Jawwy dejó en las arcas granotas más de 3 millones por convertirse en el ‘main sponsor’ durante 4 meses y medio que quedaban de competición.

Desde el pasado mes de julio de 2018 el patrocinador principal del Levante es la empresa de apuestas deportivas BETWAY con la que ha firmado un contrato por dos años y por el que recibe 1,2 millones de euros fijos por temporada. En caso de descenso de categoría el contrato se rescinde de forma automática.

Al mismo tiempo, el club sigue a la espera de la reclamación judicial contra el sponsor de la temporada (2016/17) EAST UNITED por incumplimiento de contrato por valor de 800.000 euros.

UN ‘NUEVO CIUTAT DE VALENCIA’

El Consejo de Administración seleccionó para la redacción del proyecto básico de la remodelación integral del Estadi Ciutat de Valencia a la ingeniería IDOM, despacho de arquitectura vasco con gran experiencia en proyectos de estadios.

Ha sido la encargada del diseño, la estructura e instalaciones, así como la gestión del proyecto y control de presupuesto del Nuevo San Mamés y fue una de las ingenierías invitadas para proyectar el nuevo Camp Nou, el Espai Barça y con amplio conocimiento de las exigencias de la LFP en requerimientos de infraestructuras, equipamientos y necesidades de producción televisiva.

La remodelación se acometerá en dos fases y tendrá un coste total que superará los 23 millones de euros. La primera fase arrancará tras la última jornada de la Liga en el mes de mayo de 2019 y será visible en el inicio de la siguiente temporada con la implantación de una nueva cubierta que modernizará la imagen del estadio y dará un mayor confort a los espectadores.

Además, permitirá solucionar los problemas actuales de iluminación, nuevos vídeo marcadores, mayor calidad en la megafonía y sobre todo permitirá la opción de la instalación de una cámara cenital de televisión (SkyCAm), tal y como está actualmente en los mejores estadios de España y Europa.

La segunda fase, si el proyecto deportivo se mantiene en Primera división, se programaría para mayo de 2020 y correspondería a la redistribución de todos los espacios interiores. Incluiría la generación de nuevas zonas comerciales y palcos VIP, lo cual repercutiría en una mejora considerable en el ‘business stadium’ respecto a la situación actual y por el que el club cree que podría llegar a ingresar entre 5 y 6 millones de euros anuales.

LA CIUDAD DEPORTIVA DE NAZARET

Después de más de seis años desde que se iniciaron las primeras gestiones, el proyecto de la nueva Ciudad Deportiva del Levante UD en el barrio de Nazaret ya está en marcha y solo falta ponerle fecha para que se ponga la primera piedra.

El despacho de arquitectos Monfort y Corell fue el seleccionado para desarrollar este proyecto y en los próximos meses el club tiene la intención de hacer público ante el Ayuntamiento de Valencia el que resultará definitivo.

Sobre una parcela de más de 99.000 metros cuadrados, que surgirá del plan especial que están desarrollado la Autoridad Portuaria y el consistorio, el club presentará un ambicioso plan para construir sobre este terreno unas instalaciones de primer nivel.

La inversión estimada será en torno a los 13 o 14 millones de euros, y un plazo aproximado de construcción de un mínimo de 18 meses.

En esta parcela, en la que se encuentra el antiguo edificio de la escuela del club deportivo Benimar, que será rehabilitado, está previsto que se construyan las siguientes áreas:

- Residencia para 100 jugadores, las oficinas de Dirección Deportiva, un Mini estadio con capacidad para 3000 espectadores y 6 campos de Futbol 11.

- En una segunda fase se construirá un pabellón para secciones deportivas para 2500-3000 espectadores

Con esta nueva Ciudad Deportiva del Levante UD pretende disponer de un complejo de primer nivel orientado al alto rendimiento deportivo y dar un impulso a la cantera posicionándola entre las mejores a nivel nacional y ser un referente en los aspectos educativos que complementan la formación de los jugadores y jugadoras.