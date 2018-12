Aranda acoge la presentación de 'El Cura Merino; el vendaval de Castilla'

La Galería de Arte Rodrigo Juarranz brinda este viernes su espacio a la primera presentación pública de una publicación que recoge de manera exhaustiva la trayectoria de un personaje histórico tan importante para esta provincia como fue el Cura Merino. José Antonio Gallego García es el autor de esta biografía en dos tomos de Jerónimo Merino Cob nacido en 1769 y muerto en el exilio en 1844. ‘El Cura Merino; el vendaval de Castilla’ es el título de esta obra, que trata de hacer justicia a un personaje que se le conoce principalmente como guerrillero en la Guerra de Independencia, pero que participó después en otras dos guerras, la última de ellas la primera guerra Carlista, que le costó el exilio. “Hay una definición doctrinal que ya estaba latente en la Guerra de Independencia, pero que ya queda clara cuando llega a ser uno de los adalides del Carlismo, donde lleva a encabezar un ejército de más de 20.000 hombres”, explica su autor.

José Antonio Gallego es uno de los grandes especialistas sobre la historia del carlismo en Castilla la Vieja, así como otros temas relacionados con este período histórico. Es el autor de una obra fundamental como es ‘El levantamiento carlista en Castilla la Vieja’, publicada en 2002.

La obra se compone de dos tomos en los que se aborda con una profundidad hasta ahora inédita la biografía de una figura fundamental. “Es un personaje muy importante, no por lo que era él en sí mismo, sino porque es historia viva del siglo XIX y era necesario decir una serie de cosas que no he sido capaz de ocultarlas”

El autor ha querido que el primer lugar de presentación sea Aranda, dado que en esta obra se presta especial atención toda su actuación guerrillera por la zona de la Ribera del Duero, tanto durante la Guerra de la Independencia como después, durante la Primera Guerra Carlista.

La cita es este viernes a las ocho y media de la tarde en la Galería Rodrigo Juarranz, en el sótano de la galería comercial Isilla.