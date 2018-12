El Cádiz blinda su futuro y renueva a Vallejo y David Gil

La dirección deportiva del equipo cadista no para de trabajar. El corto plazo es el mercado de invierno, pero con la mirada puesta en un proyecto a largo plazo, la entidad amarilla sigue cerrando la renovaciones de los jugadores del plantel de Cervera. El primero al que renovó Arias fue a Álex Fernández y tras la renovación del madrileño llegó la del portero Alberto Cifuentes.

Después de estos llegaron la del portero del filial y la del goleador del equipo de Mere. David Gil y Manu Vallejo amplían sus contratos hasta el año 2023. El portero se consolida en el primer equipo y el canterano, tal y como adelantaba Radio Cádiz hace un mes, también refuerza su vinculación con la entidad. Arias aseguraba en la presentación de sus nuevos contratos que "serán dos jugadores importantes en el futuro de la entidad".

El meta madrileño decía que desde su llegada a Cádiz tenía claro que "su idea era buscar un futuro en el primer equipo, había que lucharlo y lo he conseguido". Se desprendía en elogios para Alberto Cifuentes "Para mí es un referente. Firmaría lo que él está consiguiendo en mi carrera. Me gustaría dar mínimo la mitad de lo que él da".

Tras él fue el turno para el chiclanero. El canterano derrochó naturalidad y reconocía que "no me esperaba esta evolución en tres meses, pero las cosa vienen como vienen y hay que aprovecharlo y seguir demostrándolo". Además, reconocía que "aquí estoy feliz y no me cuesta renovar".

Entiende que desde el filial los compañeros de equipo pueden verlo como un espejo al que mirarse, por eso les manda un mensaje: "Seguramente sea un referente. Hay que trabajar y nunca bajar los brazos".

Para finalizar el jugador cadista reconocía no escuchar cantos de sirena de otros equipos. "No sé nada de eso. Cualquier jugador que lo esté haciendo bien tendrá cualquier club, pero eso no me quita el sueño. Estoy en mi casa, más feliz que nunca y no creo que en ningún sitio pueda estar más feliz que aquí".