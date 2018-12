Así suena la Operación Enredadera: "Ha sido una semana de la polla"

Salen a la luz las primeras grabaciones de la trama Enredadera. Forman parte del extenso sumario de la investigación sobre esta operación que estallaba en pleno verano y que salpicaba a algunos de los principales ayuntamientos de la provincia..

En concreto, esta primera grabación, de la que se hace eco en exclusiva el diario digital Ileon, tiene como protagonistas a dos de los principales encausados en la trama corrupta: el empresario Ángel Luis García, más conocido como El Patatero, y el exasesor de Ciudadanos en la Diputación, Sadat Maraña, a quien la Policía apunta como uno de los conseguidores de la red clientelar creada.

La conversación deja a las claras el modus operandi que seguían los cabecillas de la trama y cómo intentaban influir en los contratos municipales para hacerse con distintas concesiones. Eso sí, "intentaban", al menos en este caso, porque los contratos de los que hablan en la conversación fueron finalmente adjudicados a terceras empresas. No se hicieron con los contratos a pesar de la satisfacción inicial que ambos interlocutores mostraban sobre cómo transcurrían sus contactos en los distintos municipios para lograr influencia. En concreto, en esta primera conversación, El Patatero solicita a Maraña que hable con el alcalde de León, el popular Antonio Silván para intentar dejar arreglado uno de los contratos. El empresario le alerta de que el Ayuntamiento leonés “ya nos la ha jugado una vez” y no quiere que vuelva a pasar lo mismo. El ex de Ciudadanos le invita a no seguir hablando del tema por teléfono y le indica que sin falta hablará con el alcalde de León al que "ya sabe lo que tiene que decir”. Además, ambos se congratulan de lo bien que marchan sus contactos con otros ayuntamientos como San Andrés y Villaquilambre, cuyos alcaldes de entonces ya han sido apartados de sus cargos.

Toda la conversación está referida a contratos de Saleal, la mancomunidad para el saneamiento del agua en León y su alfoz. La presidencia de este organismo la ostentaba, desde 2011, el concejal del PP José María López Benito, que el pasado agosto se vio obligado a dimitir como edil de la corporación municipal al verse implicado directamente en la trama Enredadera, en la que actualmente está imputado y pendiente de que el juez le llame a declarar.

Los protagonistas de la conversación están igualmente imputados en el proceso, si bien, su caso lo llevan directamente los juzgados de Badalona, donde se iniciaron las investigaciones de la trama. Tanto el Patatero como Sadat Maraña fueron detenidos cuando estalló la operación, quedando días después en libertad con cargos a la espera de juicio.