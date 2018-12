Ourense despidirá o ano, por terceiro ano consecutivo, correndo a proba da San Silvestre. Este ano, con saída-ás 16:00 horas e a meta no Xardín do Posío, percorrerá as rúas do centro histórico cun trazado de 5.000 metros na categoría absoluta.

Esta proba popular, incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e cronometrada polo Comité Galego de Xuíces.

Haberá premios para todos os inscritos das categorías Pitufos, Sub 12, Sub 14, e Sub 16, que recibirán unha medalla ao rematar a súa proba.Tamén haberá premios para os tres primeiros clasificados da categoría absoluta, homes e mulleres, que recibirán un trofeo. Para as persoas que non entren en ningún dos anteriores supostos, poden contar con chocolate quente ao final da proba, apto mesmo para celíacos.

Percorrido:

Xardín do Posío- Rúa Padre Feijóo- Rúa Colón-Praza Maior- Rúa Barreira-Rúa Burgas- Rúa Desengano- Avenida de Pontevedra- Rúa Lamas Carvajal- Rúa do Paseo- Rúa Corcordia- Rúa Santo Domingo- Praza do Ferro-Rúa dos Fornos-Rúa Unión- Praza do Trigo-Rúa Hernán Cortés- Rúa Prieto Nespereira-Rúa Lugo- Xardín do Posío.