Solsticios de invierno

En los últimos veinte años, las administraciones públicas (local, autonómica y gobierno central) se han gastado más de cien millones de euros en los seis palacios de congresos con que cuenta la Comunidad de Castilla y León. El último de la lista, situado en la capital leonesa, lleva consumidos más de 70 y aún le faltan obras por terminar.

Alguien en su sano juicio puede entender este despilfarro de dinero, acrecentado año tras año por pérdidas de gestión, cuando la sanidad, la educación o los servicios sociales están sufriendo las consecuencias de abultados ajustes económicos. Entre las pérdidas de dinero que provocan los casos de corrupción y la mala política en inversiones innecesarias e improductivas social y culturalmente, una parte sustancial de los millonarios presupuestos públicos se pierden río abajo.

El calendario nos dice que hoy se inicia el solsticio de un nuevo invierno. Llegan los fríos y las nieblas. Y escasean las horas de sol. Así veo yo también la vida política a nuestro alrededor. Una derecha, que ahora son tres, repleta de alcones que se abrazan al discurso bronco, faltón y más ultra. Y una izquierda, pongamos que también tres, escasamente propositiva y, salvo excepciones, con más humo que brasas. No sé a dónde conduce el modelo parlamentario de rapero ocurrente que a veces usa el líder regional de Podemos, Pablo Fernández.

Comprendo que el PP coloque a Antonio Silván en el único puesto que puede aspirar antes del penúltimo fracaso. Dudo que el PSOE ofrezca el mejor candidato posible a la alcaldía de la capital leonesa. No espero nada del partido de un Rivera que se ha vuelto al monte del que surgió. Y no entendería que no fuera Victoria Rodríguez quien liderara la lista que se configure a la izquierda de los socialistas.

A este paso, no saldremos del invierno.