Santo Tomás a lo grande

Desde las 10:30h de la mañana han estado abiertos los 205 puestos que han sido distribuidos por la Plaza Gipuzkoa, Plaza de la Constitución, Plaza Sarriegi, Plaza Okendo, Plaza Zuloaga, Boulevard y las calles Elkano y Txurruka. 4 más que el año pasado en la que destacan la txistorra, el talo y la sidra. Aunque la protagonista del día está siendo Gilda, la cerda que esté año pesa nada más y nada menos que 340kg.

Como novedades también se han recuperado el Concurso de Espantapájaros y Miel de Donostialdea, ambos en la plaza Zuloaga. El buen tiempo con temperaturas alrededor de los 18 grados y el viento sur ha hecho que la fiesta sea aún más multitudinaria.

Y como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento en colaboración con el Departamento de Igualdad se ha dispuesto de una carpa informativa en el Boulevard para la prevención y atención en caso de agresión sexista. NO es NO, queremos una ciudad libre de agresiones machistas. Recuerden el 016 es el número para la atención a víctimas de malos tratos, es gratuito y no deja huella.