Los vecinos de Tresviso sueñan con la carretera que "nunca" llegará

A pesar de que sólo seis Kilómetros separan a Tresviso de Urdón en Peñarrubia, esa conexión no es operativa en coche, con lo que los vecinos tienen que conducir a lo largo de 57 Kilómetros si quieren salir del valle, a través de una carretera que trascurre por la vecina Asturias.

Esa es la principal demanda que se extrae de lo que nos han contado sus vecinos. No cambiarían por nada su lugar de residencia pero las comunicaciones les mantienen aislados en muchos sentidos. Hasta aquí no llega la paquetería, el único niño del pueblo no podría acudir diariamente al colegio más cercano en unos inviernos en los que el hielo es habitual en la carretera a primera hora y cuando llegan las fuertes nevadas pueden pasar semanas incomunicados.

Santa por ejemplo vive todo el año en Tresviso donde regenta unos apartamentos rurales mientras su marido y su hijo de cinco años residen en Santander de lunes a viernes para que el pequeño pueda acudir al colegio.

Estas circunstancias tan especiales hacen que los técnicos de rescate del Gobierno de Cantabria conozcan muy bien la zona. El helicóptero del Gobierno hace varias salidas en invierno para llevas abastecimiento de alimento o sobre todo medicamentos a los vecinos o incluso a sus ganaderías. Aunque lo que realmente les preocupa a los rescatadores Javier Allende, Miguel Gómez y Javier Odriozola es el volumen de excursionistas tan alto en la zona que ha hecho que las intervenciones para rescatar a senderistas haya crecido de manera notable.

Desde el Gobierno De Cantabria se hace un esfuerzo por cubrir todas estas necesidades de abastecimiento y de rescates en la zona, el propio consejero de Presidencia Rafael de la Sierra nos ha hablado de los medios técnicos y humanos con los que cuentan.

A lo largo del programa Hoy por hoy Cantabria, además hemos podido conocer cómo se elaboran sus famosos quesos a través del alcalde de Tresviso, Javier Campo. Además de su profesión de quesero conoce las necesidades del municipio y de ellas nos ha hablado. “Mejorar las comunicaciones es muy complicado, ya que si hace años la carretera para unirnos a La Hermida no se hizo por cuestiones económicas, ahora es del todo inviable por cuestiones medioambientales.”

Audio completo del programa: