Asaja creará un carnet de conservacionista del medio rural

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, Ha anunciado en el marco de la comida de navidad de la organización en Ciudad Real, la puesta en marcha de una campaña nacional el primer trimestre de 2019 de apoyo al sector agrícola y ganadero a través de un carnet de "conservacionista del mundo agrario y rural español.

Encuentro de hermandad que se ha celebrado precisamente el día en el que los agricultores de toda la región han comenzado a recibir en sus cuentas el segundo pago de la Política Agrarícola Común.

En cuanto a la negociación de la próxima PAC, Pedro Barato, ya ha anunciado que no se va a finalizar en 2019, ya que no da tiempo. Y aunque esperan que el nuevo texto no esté acordado antes de 2022 o 2023, transmite un mensaje de tranquilidad al sector, ya que se van a seguir recibiendo aportes económicos.

En la misma línea, el secretario nacional de agricultura, Fernando Miranda, ha asegurado que pese al momento de incertidumbre político europeo con el Bréxit como protagonista, no se van a interrumpir los pagos de la PAC y los cambios que se produzcan van a ser evolutivos y que en ningún caso van a obligar a ningún agricultor a abandonar la profesión. De hecho asegura que la postura del gobierno español es la de mantenimiento del presupuesto.

Pedro Barato además ha anunciado que el próximo 26 de diciembre se va a firmar con el ministerio de trabajo el nuevo acuerdo sobre el régimen de autónomos agrarios y que también contempla que los agricultores tengan derecho al desempleo y contingencias profesionales y formación.

El presidente de la diputación provincial de Ciudad Real ha puesto en valor las políticas que se hacen desde la institución por el sector agroalimentario, en especial con el vino. Y es precisamente Fenavin la gran apuesta: La feria Nacional del Vino más importante de España que se celebra a principios de mayo y aunque todavía quedan días para comenzar las inscripciones, las solicitudes para participar han crecido un 15 por ciento con respecto a la pasada edición.

Aunque habitualmente la comiida de Asaja se celebra en el pabellón ferial de Ciudad Real, las obras de mejora que se están llevando a cabo en la infraestructura ha hecho que el encuentro tenga que celebrarse en uno de los hoteles de la capital provincial, por lo que ha tenido menor aforo y han participado unos 500 comensales.