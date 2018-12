Primer punto del Zuazo en Lasesarre (25-25)

Un punto que debieron ser los dos en juego, logró el HGB Prosetecnica Zuazo ante el siempre difícil Liberbank Gijón, en un partido muy equilibrado donde las locales dominaron el marcador excepto en los primeros compases del partido, con cortas ventajas en el electrónico para las visitantes.

Las paradas de una inmensa Maddi Aalla no lograron el efecto deseado en ataque pues los nervios iniciales se tradujeron en varias pérdidas que imposibilitaron ventajas más apreciables para las zuazotrarras. Calmada la situación y realizados varios cambios tácticos por Joseba Rodríguez, que decidió meter altura y experiencia con Perazic y Sandra Gil, el Zuazo desbordó la defensa asturiana para irse con ventaja al descanso 13-10.

Parecía que por fin, el cuadro rojinegro iba a poder controlar el partido pero en la reanudación, el cuadro asturiano apretó en defensa logrando reducir la diferencia, para equilibrar el partido, incluso poniéndose por delantera en el marcador.

De nuevo había que remar, pues las guerreras zuazotarras mantuvieron el tipo y no se dejaron amilanar por el empuje asturiano y tras un tiempo muerto, las de Joseba Rodríguez lograron una mínima ventaja en el tramo final del partido que parecía obrar lo hasta ahora no visto, el triunfo del Zuazo en su propio feudo, pero con 25-24 y la amenaza del empate, el Zuazo tiró de casta para lograr el triunfo, una victoria que no llegó con polémica incluida con los colegiados, que no vieron una infracción de las asturianas que definitivamente lograron el empate en medio de una cierta decepción local, que protestó a la pareja arbitral.

Un punto antes de las navidades, que supone el primero logrado en propio feudo por el HGB Prosetecnisa Zuazo.