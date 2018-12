El Happy Christmas de John Lennon en plena guerra de Vietnam

JOHN LENNON AND YOKO ONO

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: JOHN LENNON AND YOKO ONO

CANCIÓN: HAPPY XMAS (WAR IS OVER)

AÑO: 1971

HISTORIA: NAVIDADES Y GUERRA DEL VIETNAM

HAPPY XMAS (WAR IS OVER) - JOHN LENNON AND YOKO ONO

Los Beatles se habían separado en 1969, dos años antes de este tema, y John Lennon, junto a Yoko Ono, inauguraba la década de los setenta lanzando su carrera en solitario. Siempre fue el Beatle más comprometido, el más político, y en esos años compaginaba su vida entre Inglaterra y Estados Unidos, país que aún estaba envuelto en aquella guerra horrible, la de Vietnam. Todo el mundo hablaba de aquella guerra, todo el mundo había visto su crueldad en la televisión y todo el mundo sabía que América perdería. Aun así, sucesivos presidentes de Estados Unidos mantuvieron vivo aquel conflicto que duró 20 años, fue durísimo y acabó con la vida de 50000 soldados norteamericanos y muchos miles más de vietnamitas. Una gran parte de la cultura rock se opuso a esa guerra y fueron muchos los que escribieron canciones contra ella. Ya pusimos aquí en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' una de la Creedence Clearwater Revival y traeremos algún día las de Springsteen, pero hoy, que es víspera de Navidad, nos toca esta de John Lennon y Yoko Ono: Happy Xmas (war is over).

Happy Christmas: war is over (if you want it). Felices Navidades: la guerra se acaba si tú quieres. Paremos la guerra. Parecía un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, que en aquel momento era Richard Nixon. Y era una ingeniosa e inesperada mezcla entre canción protesta y villancico que se estrenó para las navidades de 1971. La produjo Phil Spector, y contaba con el coro infantil del Harlem Community Choir de Nueva York, unos críos negros que cantaban como los ángeles y que daban un contrapunto precioso a la voz de John Lennon. El Beatle les deseaba felices navidades a todos: a los cercanos, a los queridos, a los jóvenes, a los viejos, a los blancos, a los negros, a los amarillos y a los rojos, a los ricos y a los pobres, a los fuertes y a los débiles, mientras en segunda voz los críos del coro cantaban eso: que la guerra se puede terminar si tú quieres. Los críos se lo decían a Nixon, que era el que podía parar la guerra, pero este hombre se lo tomó malamente y lo que inició fue un proceso para espiar y expulsar a John Lennon de los Estados Unidos usando leyes antiinmigratorias. Ese proceso duró varios años; finalmente John Lennon no fue expulsado, Nixon tuvo que dimitir por otras razones por todos conocidas, América se retiró de Vietnam en el 73, la guerra se acabó en 1975 y a John Lennon lo asesinó un idiota en 1980. El buen rollito acabó en tragedia, como, por desgracia, pasa tantas veces en la vida.

Fotos cortesía José Ibarra

Pero a nosotros nos ha quedado un himno, la figura de John Lennon se agigantó y la de Nixon quedó en triste caricatura, y todas las navidades suena en mi casa como en muchas el mejor villancico que yo he oído nunca y con el que les felicito hoy las navidades a todos los oyentes de la cadena SER en la región de Murcia y seguidores de este espacio, LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. Esperemos que sea una buena Navidad, y que no tengamos ningún miedo de la guerra, como decía John. Queridos amigos, a todos, como quería John Lennon: espero que os divirtáis, y Very Merry Christmas.