Los asturianos apuramos las compras para la cena de nochebuena

En la plaza cubierta del mercado de El Fontán la gente hace hoy sus compras de última hora para la cena de esta noche, la nochebuena, o para la comida de mañana, día de Navidad. Marisco para los entrantes, pescado para la sopa o al horno, pitu de caleya o cordero, de carne, y por supuesto unos dulces para los postres. La tradición manda, en los menús y en lo de cenar hoy en casa con la familia, pero también hay quien dice eso de “hoy no cocino”, o quien se atreve con nuevas recetas.

Mercado de El Fontán, Oviedo. / Alejandra Martínez

Peque y David, clientes que apuraban esta mañana sus compras en el mercado, nos han puesto sobre la pista de los menús con los que celebraremos la nochebuena, unos mariscos de entrante, una sopa de pescado, lubina al horno, cordero, y turrones, dulces y algo hecho rico de chocolate nos decían.

Otros clientes como Clara completaban la compra para el menú de mañana día de Navidad, porque en su casa hoy no cocinan. Hace años que encargan la cena de nochebuena a una sidrería, así cada uno pide lo que quiera y nadie se mete en la cocina, todos se sientan a la mesa a la vez.

En casa de Mario hacen lo mismo pero al revés. Buscaban por El Fontán algo de marisco para los entrantes de esta noche, porque la comida de Navidad se la darán hecha. De hecho cenarán rape y la carne la dejarán para mañana, han comprado un cordero ya preparado.

También es verdad que algo quedará de la cena, en muchas casas en Navidad se comen los restos de nochebuena, porque somos un poco exagerados, no es fama, es así, y no se puede tirar nada, menos en estas fechas en las que los precios suben, aunque no tanto…, eso opinan al menos la mayoría de los clientes. Y también lo dice Susana Rico, vendedoa del puesto de Pescado Milagros.

Del otro lado del mostrador, los vendedores de los puestos de El Fontán, como Susana de Pescados Milagros. Ella nos ha contado que lo que más se vende son pescados para las sopas, y mariscos como centollos, bogavantes o los socorridos gambones que salvan los entrantes. Lo tradicional triunfa pero también hay nuevos cocineros y nuevas recetas nos contaba esta pescadera que reía al confesar que ellos tienen que saber todo del pescado que venden, incluido como prepararlo.

En la carnicería triunfa el pitu de caleya, también se vende muy bien el cabritu, pero dice Joaquín Santurio elaborador, que él tiene clientes valientes que compran sus cachopos, tiene una amplia variedad, y sus callos, ¡ah! y morcillas para buenos cocidos en Navidad, que es lo que más aprecian los que están fuera y vuelven a casa en estas fiestas.

El plan para la nochebuena lo completará alguna polémica en la mesa, pero eso también forma parte de estas fiestas.