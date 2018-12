El Rey no convence a los nacionalistas

El discurso navideño del Rey Felipe VI no ha convencido a los nacionalistas vascos. Tanto el PNV como EH Bildu han mostrado hoy sus críticas.

PNV opina que el mayor legado debería ser el reconocimiento de nación vasca

El portavoz del grupo de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido hoy de que "buena parte" de la sociedad y de los partidos "no se identifican con la Constitución", por lo que "el mayor legado que se puede dar a la nueva generación de vascos es que se reconozca a su pueblo como la nación que es".

Esteban ha reflexionado en declaraciones a los medios en la sede del partido en Bilbao sobre el mensaje de Navidad del rey Felipe VI y que subrayara "el valor de la Constitución", sus ideales "y la integración que se logró en la Transición".

Sin embargo, ha recordado que PNV no apoyó la aprobación del texto constitucional y que no se produjo realmente "esa integración" de la que habló el monarca, ni se da ahora ese consenso.

A Esteban le ha sorprendido "que el Rey no se preguntara por qué el día 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, faltaran cinco grupo políticos del Congreso en esa celebración, que habían asistido en años anteriores" y que este año expresaron así "su desapego".

A juicio del portavoz del PNV, "lo que habría que hacer es trabajar esa integración" de la que habló Felipe VI "porque hoy la Constitución no integra a todos".

Para Esteban, resultó "curioso y llamativo" que Felipe VI "hablara de los cimientos sólidos de la España de hoy", en un momento en que "los servicios del Estado se dedican a ocultar pruebas a los jueces", "cuando hay casos flagrantes de corrupción, cuando la monarquía está siendo cuestionada más que nunca, cuando hay una evidente crisis territorial y del propio sistema de partidos".

Asimismo, fue evidente "que no mencionara ni siquiera la palabra Cataluña", que "es una tema con evidente tensión política y social".

De las palabras del Rey "no he sacado la conclusión de que la Constitución se pueda cambiar", sino que estaba viva en el sentido de que está "en vigor y que tiene una fuerza", no que se pudiera "cambiar", ha interpretado.

Según ha opinado, "no es el momento político más fácil para que se produzca una reforma constitucional, ni se le vio al Rey la voluntad de que se pudiera producir" y "por el aplauso que le han dado Pablo Casado(PP) y Albert Rivera (Ciudadanos)", el mensaje que transmitió fue "más de lo mismo".

Sobre el cumplimiento de las reglas por parte de todos, PNV ha cuestionado por qué no se refirió al cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía vasco, cuando algunos grupos "ya hablan de recentralizar la educación y la sanidad", y niegan transferencias como la gestión de prisiones.

EH Bildu: El rey olvida que sin derecho a decidir no hay democracia

La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha criticado hoy el mensaje de Navidad del rey y ha opinado que Felipe VI "olvida que sin derecho a decidir no hay democracia".

Beitialarrangoitia, quien ha comparecido esta mañana en Hernani (Gipuzkoa) para opinar sobre el discurso pronunciando por el monarca, ha defendido "una convivencia con el derecho a decidir en la base, pero que apueste por la igualdad, la libertad y la justicia social".

La representante de EH Bildu ha asegurado que Felipe VI "se mostró ayer como el máximo representante de un marco constitucional que niega a gallegos, catalanes y vascos su derecho a decidir".

En su opinión, el rey "se mostró también como representante del sistema capitalista y patriarcal que considera a las mujeres ciudadanas de segunda, que ahonda en las desigualdades y que además trae la precarización del día a día de miles y miles de personas".

"Nos habló de convivencia con la Constitución en la mano, una Constitución que la ciudadanía vasca no respaldó y que niega nuestros derechos civiles y políticos", ha recalcado Beitialarrangoitia, convencida de que Felipe VI "se aferra a un marco agotado" y "olvida" que la "convivencia" requiere que "la ciudadanía sea protagonista de las decisiones y pueda decidir sobre su futuro".

Ha dicho que EH Bildu seguirá "apostando por una convivencia basada en la libertad, la igualdad y la justicia social" frente a la "visión que dio ayer el monarca, muy alejada de la realidad que viven los jóvenes, pensionistas y mujeres y que da la espalda a la demanda mayoritaria de la ciudadanía tanto en Euskal Herria como en Cataluña".

"Frente a un Estado y a un máximo representante en la monarquía que se alinea con las tesis de la ultraderecha, de la derecha más reaccionaria, apostamos por esa convivencia de futuro que responde a las demandas de la sociedad", ha concluido.