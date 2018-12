Ábalos felicita la Navidad con un mapa de España en el que no aparece Canarias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha recibido una felicitación navideña del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que viene acompañada de un mapa de España del siglo XVII en el que no figuran las Islas Canarias y de una nota manuscrita en la que se puede leer "Con mis mejores deseos para 2019" y que está firmada por el ministro.

"Me llega este detalle navideño del ministro Abalos, que recibo tan agradecido como sorprendido. Es un mapa histórico de España (1626) en el que no aparece Canarias. Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su gobierno", señala el alcalde en su cuenta oficial de Twitter.

Algunos compañeros de partido ya se han hecho eco de esta anécdota, como el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quien también ha plasmado su opinión al respecto en la misma red social: "Ni a trancas ni barrancas entienden la situación de las islas"