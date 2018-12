La Noche de los Crooners llega a Valencia

Este próximo 10 de enero Valencia, en La Rambleta, recibirá La Noche de los Crooners, liderada por el crooner valenciano Javier Botella. El frenético espectáculo musical que narra la vida de un crooner desafiando su propia historia, rebelándose contra lo previsible. Con la mejor música reviviendo los años dorados del swing, una noche de etiqueta para viajar a través de la vida de un niño que precozmente se convierte en adulto.

La gira, que ha recorrido gran parte de España, a través de ciudades como Madrid o Barcelona, llega ahora a Valencia con una composición formada por un crooner, quince músicos, alrededor de dos artistas invitados… Javier Botella, AP Big Band y nombres como Mike Martín y Penélope Sócola. Los intérpretes de una sucesión de escenas en las que la música y el teatro se retroalimentan a través de canciones como One for my baby (a modo de presentación, con un pianista, dos vasos, dos intérpretes… ), The best is yet to come, The best of everything o Luck be a lady.

Supone la evolución más escénica y en conjunto de un artista, Javier Botella, cuya evolución en la música tras su desempeño empresarial lo ha consolidado como una de las voces más representativas en la escena. El crooner completo representa así parte de su carrera, después de haber presentado la pasada primavera en Valencia su espectáculo Javier Botella with Strings.

Los crooners vuelven a brillar.