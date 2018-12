Getafe concedió para el curso pasado 250 becas en educación infantil

Las becas corresponden al curso 2017/2018 y las ha concedido el Ayuntamiento tras finalizar el periodo de alegaciones. El objetivo de estas ayudas es ofrecer apoyo económico a las familias para favorecer la educación temprana y la conciliación.

Del 15 al 26 de octubre se abrió el plazo de alegaciones y para presentar los documentos que se estimase oportunos. En esta ocasión 52 de las solicitudes se han rechazado porque la renta pre cápita familiar superaba la establecida en las bases de la convocatoria, mientras que otras ocho se han denegado por no cumplir la condición de beneficiario, al no estar matriculados los niños en ninguna de las escuelas infantiles ni casas de niños de Getafe para el curso en el que se solicitaba la ayuda. Seis solicitantes no estaban al corriente de pago en las obligaciones con el Ayuntamiento y otros tres ya recibían una aportación similar de otras administraciones.

Para optar a estas becas es necesario que los padres o tutores estén empadronados en Getafe, no percibir ayudas de otras administraciones con la misma finalidad y no estar exentos de la cuota de escolaridad, entre otras cosas.

