'Y la ganadora es...'

Si me dices que destaque algo de ella, puedo decirte que desde que la conozco siempre ha tenido una buena estrella a su lado que no deja de alumbrarla. Y no lo estoy diciendo en sentido figurado, no, es muy literal lo que afirmo.

Colaboradora de esta casa y compañera, aunque por encima de todo amiga. Y aunque la amistad se fragua y acrecienta con el roce, la nuestra se consolida gracias a la mutua admiración que nos tenemos, al amor que sentimos por la literatura y sus oficios y por la confianza que nuestros ojos transmiten y que hacen que cuando nos encontramos, menos de lo que debiéramos, el encuentro sea mágico, como mágica también es nuestra forma de ver la vida.

El 25 de enero de 2018, hizo un certero y claro análisis de cómo se desperezaba el nuevo año. Ahora que está a punto de comenzar 2019, vuelve a tomar vigencia todo lo que dijo y si nos quedamos con la esencia de lo que el artículo destacaba es como si estos once meses no hubiesen pasado. A nivel personal, para ella sí que ha habido un cambio sustancial en su trayectoria de escritora ya que no ha dejado de recoger los frutos de su cosecha. Su buen hacer hilando palabras y sentimientos no pasan desapercibidos ni para los principiantes que llegan hasta ella ni para los que hemos seguido su trayectoria que cuidadosamente avanza.

Hablo de Emy Luna, la dulce voz de nuestra Firma, y de su descriptiva y literaria pluma. Y me enorgullece decirle a los oyentes y decirte a ti, amiga, y esto es toda una primicia, que el Ateneo José Román de Algeciras, con su presidente Juan Emilio Ríos a la cabeza y la familia Tobalina, representados por Alejandro y una servidora, ha decidido, por unanimidad, otorgarle este año el Premio de artículos periodísticos José Luis Tobalina, a ti, compañera, y qué mejor sitio para proclamarlo que en nuestra casa. Un año fuiste finalista, este año eres la ganadora.

Aunque celebremos ya el décimo aniversario, no ha perdido vigencia el recuerdo imborrable de mi hermano ni tampoco la importancia del premio.

De nuevo una mujer en la lista de los premiados. El artículo "Las humanidades" ha sido el elegido pero bien podía haber sido cualquier otro porque tu progresión es impecable. Destacamos tu sensibilidad creativa, tu difícil facilidad para expresarla y la belleza de tus formas.

Ante la crisis económica y de valores que tu artículo señala, como tus palabras dicen, nosotros también estamos convencidos que es necesario un florecer de la cultura humanística, y a ti, Emy, esa cultura siempre te acompaña. Enhorabuena, amiga.