Los descartes podrían acabar con la flota de arrastre

El 1 de enero entra en vigor la nueva normativa europea sobre los descartes de la pesca. Una norma que obliga a los barcos a descargar en puerto toda la pesca no deseada que hasta ahora solía tirarse por la borda. Según un estudio de Azti, esta nueva norma podría acabar con toda la flota de arrastre vasca.

La nueva norma obliga a que toda la pesca que caiga en las redes, aunque no sea la especie objetivo o no cumpla la talla mínima, tenga que ser llevada a puerto y contabilizada como peso a descontar del TAC correspondiente. Para el experto en gestión pesquera de Azti, Raúl Prellezo, esta fórmula genera el llamado 'efecto estrangulamiento' que consiste en que se acabe la cuota de un especie que no se desea pescar, pero que entra en las redes cuando se va en busca de otra. Esto supone que el barco o la flota deba parar, a pesar de que no haya consumido la cuota de la especie que sí desea pescar.

La normativa es especialmente perjudicial para la flota de arrastre, que en Euskadi componen 13 barcos de Ondarroa (9 de altura y 4 de litoral).Según un estudio llevado a cabo por el propio experto de Azti, Raúl Prellezo, la repercusión económica en esta flota alcanzaría el 20% de los ingresos, lo que pondría en riesgo la propia superviviencia de la flota corto plazo.

La Unión Europea ha tratado de compensar estas pérdidas con el trasvase de cuotas entre flotas acordado en diciembre y habrá que esperar también para saber cómo la Unión va controlar que los barcos cumplan la normativa, porque las dos fórmulas posibles inspecciones directas en los barcos o la colocación de cámaras en los buques, resultan muy caras.