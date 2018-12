Elizegi responde a Uribe-Echevarría: "Soy esclavo de mis palabras y otros son esclavos de sus hechos"

"Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, el tiempo decidirá el impacto de determinadas manifestaciones", había dicho el responsable del apartado económico durante la era Urrutia. "Soy esclavo de mis palabras, que las pienso mucho, y otros son esclavos de sus hechos", respondió un Elizegi en todo caso contento con el "mensaje de riqueza social, de club fuerte y de club sano" que considera está dando una cita electoral en la que se ve a "socios en familia, amistad y gente en cuadrilla".

Aitor Elizegi ejerció su voto como candidato a las 11:40 horas y mostró su optimismo: "Somos optimistas con el día 28, con lo que puede ocurrir mañana". Ha añadido que consideran que "tenemos opciones". A su entender "la candidatura era firme, competente y tenía grantía". A su vez, el cocinero vizcaíno quiso dejar claras varias declaraciones hechas durante la precampaña y declaró que "nadie discute la filosofía".

"En esto es el mejor club del mundo. Respeto y saber estar", añadió el cocinero bilbaíno, para quien la baja participación respecto a la cita de 2011 (un 8 por ciento hoy y un 12 por ciento en 2011, a las 12.00 horas) se debe a que el Athletic "no está ahora en plenitud deportiva ni en plenitud social". "No queda ya duda de que hay que recoger el voto del socio cada cuatro años. Los socios sienten que el club es de ellos y que quieren participar. Hay mucha gente a favor de este club, nadie discute este modelo, esta filosofía y esta manera de competir. La frase de que el Athletic va por un lado y la sociedad por otra no era cierta", consideró.

Por eso, aseguró que, si gana, "las próximas elecciones serán en junio de 2022". "No puede haber elecciones mientras corra el balón", añadió. Elizegi aseguró que no ha "conseguido saludar" al expresidente Josu Urrutia, pero apuntó que "Josu sabe que tiene mi mano a partir de mañana". "Hubo una etapa de Urrutia como un gran capitán de este club y esos son de los nuestros", recordó. Ya en su etapa de presidente, cree hubo "gestiones de Urrutia bien planteadas y errores que le cuesta admitir" al exjugador.

En cuanto a su relación con Uribe-Echevarría, dijo que será "la que él requiera". "Tiene mi mano dada", dijo, seguro de que "los dos pararíamos este proceso porque el equipo tuviese 42 puntos" en la tabla de LaLiga.