No Campionato de Galicia de Clubs de probas combinadas poderán participar todos aqueles equipos masculinos ou femininos que inscribiron un mínimo de 3 atletas de cada sexo.

Os atletas que non formen equipo poderán participar se están situados entre os 3 primeiros do ranking galego da tempada pasada.

A puntuación farase, puntuando 3 atletas independentemente da súa categoría dende sub 16 ata abosultos. Os clubs que non terminen con 3 atletas.

Sábado 29 e domingo 30 de decembro, na pista cuberta de Expourense, V Campionato de Galicia de Clubs de probas combinadas.Poderán intervir todos aqueles atletas das categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 e Senior.

F.G.A.