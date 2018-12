El PP dice que los gobiernos progresistas son "sectarios"

El coordinador general del Partido Popular en Ibiza, Vicente Roig, asegura que 2018 es "un año perdido para Ibiza, en el que hemos podido volver a comprobar cómo actúan los gobiernos de izquierda en la isla: con total prepotencia, soberbia, ineficacia e incapacidad”.

En el balance anual desde el PP dicen que se han puesto de manifiesto "las muestras de inoperancia en el Consell Insular, y de los gobiernos de coalición en los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep, “nos dejan una fotografía del desolador panorama político que vive ahora Ibiza, con gobiernos más preocupados por mantener su silla que por tabajar y sacar adelante proyectos que sean beneficiosos para la isla”.

Todo esto contrasta, según Roig, "con el gran trabajo que están desarrollando los los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan donde hay eficacia, gestión y desarrollo de proyectos para beneficio de los vecinos”.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Consell de Eivissa, Mariano Juan, asegura que este “ha sido un año en que la gestión en l ha seguido la línea de toda la legislatura: una institución que tiene recursos económicos como tiene ahora, con más de 70 millones de liquidez en el banco, no sabe sacar adelante proyectos ni ejecutar los presupuestos". Juan afirma que "está todo parado, no se hace nada porque no saben hacer nada. Tenemos un presidente ausente, que asume todos los dictados de Mallorca, sin defender los intereses de los ibicencos”.

Juan Guasch ha relatado la lista de incumplimientos del Consell, calificándola de “desoladora·”, y ha asegurado que se trata de un balance “bochornoso” para un equipo de gobierno que se las daba de ““el gobierno de la gente” pero que lo único que ha hecho es no gobernar y pone de ejemplo "CETIS, sin carriles bicis, sin concesión de autobuses, sin traspaso del agua".

El conseller de PP dice que " la institución es su cortijo, y actúan de forma irresponsable y caprichosa, como ejemplo hoy con el pleno extraordinario para aprobar la prórroga de las concesiones de transporte público. Ha sido un espectáculo dantesco, impropio y que no se merece la institución que representa a todos los ibicencos”.