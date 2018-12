La Comunidad envía MENAS al IES San Fernando, en pleno litigio con los padres

Durante la mañana de este pasado jueves, el director general del Menor de La Comunidad de Madrid, Alberto San Juan visitó en persona la residencia del IES San Fernando (ubicado en Madrid capital), para planificar el primer traslado de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) a ese centro, que ha pasado a depender de la Consejería de Políticas Sociales, tal y como adelantó la SER. Sobre las 17’00 horas de este pasado jueves llegaron cinco menores, que a partir de ahora van a vivir en esa residencia.

La Consejería de Políticas Sociales ha decido trasladarles allí sin tener en cuenta el contencioso que ha presentado la Plataforma para la Defensa del IES San Fernando, que está en contra de que se haya elegido esta ubicación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de hecho, está estudiando las medidas cautelares que han planteado estas familias para que los menores extranjeros no vayan a la residencia de ese centro educativo.

El TSJM ha dado un plazo de 10 días a la Comunidad de Madrid para que presente alegaciones contra las medidas cautelares que han presentado varias familias. El plazo no ha terminado aún, el juez no ha resuelto todavía, pero la Consejería de Políticas Sociales trasladó ayer mismo a los primeros MENAS. Desde la forma creen que la Comunidad de Madrid ha actuado de forma premeditada para saltarse una posible medida cautelar. “Ellos saben que incumplen la Ley y que hay un procedimiento abierto. Y aun así han decidido seguir adelante”, denuncia la portavoz de esta Plataforma, Laura Porras, que han pedido la dimisión del Consejero de Educación.

Nada más conocer esa decisión, la Plataforma de padres decidió presentar una demanda en el juzgado de guardia por prevaricación. Alegan que la Comunidad de Madrid no informó ni al instituto, ni a los padres de su decisión de traspasar esa residencia de la Consejería de Educación a las Políticas Sociales, "tal y como obliga la Ley de Patrimonio". Sus abogados también denuncian que la Consejería de Políticas Sociales se ha saltado el Decreto 11/2018 que regula la utilización de las instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios, entre otras cosas porque “no existe un informe técnico sobre el estado de la residencia donde se han ubicado a estos MENAS”, explican en la denuncia consultada por la SER.