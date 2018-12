"Los abogados del turno de oficio deberían de cobrar más"

El pasado 6 de diciembre fue elegida como nueva decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja.

La nueva decana explica que lo que va a hacer es repartir las tareas lo antes posible para cumplir el programa. Una de ella es el fomento de la igualdad, y se va a crear una aplicación móvil donde todos los compañeros se podrán comunicar y así denunciar las arbitrariedades que podemos sufrir en el día a día. "Habrá una base de datos y el objetivo dice es mejorar el diálogo", declara Borja.

Respecto a los abogados del turno de oficio, sostiene que está regulada su situación desde hace unos meses, y los recortes poco a poco se van reduciendo. Borja explica que los abogados del turno de oficio cobran un 25 % más de lo que se pagaba años anteriores. Pero este porcentaje afirma que debe aumentar. "También los pagos se están haciendo de forma regular, no como años atrás. Aún así quedan cosas pendientes, por ejemplo, a veces se hace asistencia jurídica a las personas jurídicas, pero éstas no tienen derecho a la asistencia gratuita. Esto son actuaciones que hacen los compañeros y no se puede cobrar. Y también hay convenios que no se renuevan y se están haciendo prestaciones a las PYMES de forma gratuita, y no se puede permitir trabajar gratis".

Por otra parte, los abogados de turno de oficio de especial complejidad, es decir, los que tienen que estar 24 horas pendientes de estos juicio, Borja indica que se les ha dado mayor compensación económica que anteriormente. Pero, sigue siendo injusto porque es un gran trabajo y estos casos te paralizan el resto de casos.

