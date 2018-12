El concello de Vigo no renovará la concesión de Vitrasa

Tras 25 años en 2020 se termina la actual concesión del transporte urbano que Vitrasa ostenta desde 1968, que es la fecha de la primera concesión, y aunque se podría prorrogar por otros diez años, cinco y cinco, el concello ha decidido no hacerlo y sacar un nuevo concurso este 2019, porque en 25 años han cambiado muchas cosas y quieren que la nueva concesión se adapte a la modernidad, a las rampas, las nuevas rutas y las nuevas necesidades de lapoblación.

De momento se están elaborando las bases. Son los técnicos quienes lo están haciendo. El relevo se producirá en todo caso en 2019 y el servicio no dejará de prestarse. La nueva licitación no afectará en ningún caso al precio que, por cierto, se mantiene, se congela en el año 2019, no suben ni el billete ordinario ni los subvencionados. Es la séptima vez que las tarifas se congelan con el actual gobierno. En los últimos cinco años ha subido un total del 2.2 por ciento.

Los taxis sí que subirán en 2019 un 1,22 por ciento por el incremento del precio del carburante.