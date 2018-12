Cerrar el año con buen sabor de boca

Montakit Fuenlabrada (5-8) recibe este domingo (Fernando Martín, 19:30 horas) a Cafés Candelas Breogán (4-9), en un encuentro que debe servir para apuntalar sus opciones de Copa del Rey (sigue dos victorias por encima de Movistar Estudiantes) y de permanencia ante un rival directo.

Será la primera oportunidad de ver a los últimos fichajes fuenlabreños y aprovechando esta semana de novedades, el director deportivo Ferrán López ha analizado la actualidad.

“La situación del equipo pedía eso, tras la salida exprés de Vene, la lesión de Marko… Hemos intentado que vinieran antes, pero los plazos han sido así por distintas razones y al final ha coincidido que han llegado a la vez”, reconocía. “Lo que buscamos es recuperar profundidad en la plantilla. Creo que ahora tenemos un equipo más compensado, con variantes en todas las posiciones y con más puntos en las manos”, aseguraba.

El exinternacional también ha analizado uno por uno a esos fichajes.

Akognon “viene a suplir la baja de Marko. Buscábamos a un jugador que nos diera puntos, soluciones en el pick and roll, un plus en ataque. Akognon tiene tiro de tres, es peligroso para las defensas rivales porque puede levantar tiros. Aunque no ha jugado aún esta temporada porque no ha tenido ofertas que le agradaran, viene en forma para competir”.

Respecto a Maurice Kemp recalcó que “un jugador que mete 20 puntos de media en un campeonato profesional merece atención. Por ejemplo, el año pasado tuvo unas estadísticas similares a las de Gabriel Deck, siendo jugadores con estilos distintos. Nos puede dar componente atlético en la posición de cuatro, va bien al rebote, corre muy bien el campo en transición y tiene capacidad de anotación”.

Y sobre Kravtsov señala que “puede ser importante en la posición de cinco. Conoce la liga, ha estado en Zaragoza, Valencia el año que salen campeones y Burgos. Acceder a un fichaje como este no es fácil para un club como el nuestro. Nos puede aportar rebotes, defensa y aprovechar los balones que metamos al poste”.