Ciudad Real sufrirá el fin de año una huelga "indefinida" de recogida de basura

La provincia de Ciudad Real despide el año sin recogida de basura, ya desde las 10 de la noche de este domingo. Así se ha votado en asamblea de trabajadores del consorcio RSUSA, donde ha prosperado el sí por una diferencia de 4 votos. Paro indefinido que secundarán, peones, conductores y auxiliares no así los técnicos, el personal de carga eminentemente.

El acuerdo no ha sido posible a pesar de las reuniones que se han celebrado durante la negociación de un convenio que se inició el pasado mes de febrero. En palabras del presidente del comité de empresa, Leoncio Ciudad Real, consideran que no les han dejado otra alternativa, que no se ha tenido en cuenta sus reivindicaciones que pasan por recuperar derechos que tenían adquiridos, que les fueron arrebatados.

Las 35 horas, el gran escollo

El principal caballo de batalla las 35 horas, que la Diputación aplicará a los funcionarios desde enero y que entienden a ellos también les corresponde. Además piden otras mejoras que señalan como irrenunciables, como las ITES o la nocturnidad; pasar de 3,43 euros a 6 euros la hora trabajada por la noche.

AUDIO / Leoncio Ciudad Real justifica la convocatoria de huelga indefinida:

Desde la institución provincial, Administración de la que depende el Consorcio, se señala que no pueden afrontar el coste de 1 millón de euros, advirtiendo que ya viene aportando 4 millones y ofertaba posponer esa implantación de las 35 horas, después de las próximas elecciones para no perjudicar ni gravar a Ayuntamientos ni a la ciudadanía.

Recordemos que el Consorcio del RSUSA cuenta con 270 trabajadores que prestan el servicio a 92 municipios. Tenganlo presente en la despedida de año para evitar la acumulación de bolsas, cerca de sus barrios y sus viviendas.