Del Amor exige al Gobierno central la ejecución de la desnitrificadora de San Pedro del Pinatar

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha criticado que el Gobierno de España tiene retenidos 18 millones de euros que la Administración regional había pactado con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy para la primera fase de ejecución de la desnitrificadora de El Mojón, en San Pedro del Pinatar, y la ampliación de la desalobradora de El Mojón.

A esto, habría que sumar otros compromisos asumidos por el gobierno anterior y paralizados en la actualidad, como el colector de vertido cero o la interconexión de desaladoras, por un importe previsto cercano a los 100 millones de euros.

En una entrevista concedida a Europa Press, Del Amor ha pedido al Gobierno central que ejecute ya estas infraestructuras, que son prioritarias dentro del Plan de 'Vertido cero' al Mar Menor. A su juicio, "no tiene sentido que haya un cambio de Gobierno y, de repente, haya un cambio de criterio; sobre todo, porque hay criterios científicos y técnicos que apoyan la construcción de la desnitrificadora y la desalobradora".

Ha indicado que el proyecto de la desnitrificadora está ya redactado y debería de estar en construcción. Hasta ahora, existía en un proyecto experimental de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y ahora se trata de ejecutarlo a escala real.

Ha recordado que el Ejecutivo regional trabajó con el anterior Gobierno central para alcanzar el proyecto de 'Vertido cero' y estaba finalizado a falta de la última revisión, pero se decidió sacarlo adelante por el cambio de gobierno, ante la incertidumbre de lo que "podría pasar". Posteriormente, se ha demostrado que se hizo "con muy buen criterio" porque "hemos visto que el gobierno actual lo ha ralentizado", según el consejero.

Ha recordado que el Gobierno regional abanderó este proyecto para hacer las alegaciones al proyecto de 'Vertidos cero' al Mar Menor, pero eso no implicaba que el Ejecutivo murciano estuviera en contra, sino todo lo contrario, caminaba en la búsqueda de mejorarlo y finalizarlo.

La Consejería pactó con el anterior Gobierno que algunas de las obras contempladas en el informe "se podían empezar a ejecutar porque eran prioritarias y necesarias". Ha citado, por ejemplo, el caso de la desnitrificadora de El Mojón y la ampliación de la desalobradora de El Mojón.

Tanto el sector agrario como el Gobierno de la Región habían defendido que esas infraestructuras eran necesarias. "Toda la sociedad había entendido que tenemos que desnitrificar", según Del Amor, quien se pregunta "por qué si ya tenemos la tecnología no podemos aplicarla a gran escala".

La Comunidad pactó con el anterior Gobierno central un protocolo de actuaciones en el que el Estado daba carta blanca para que lo ejecutara el Ejecutivo murciano. Los 18 millones de euros pactados con el anterior Ejecutivo para la ejecución de ese conjunto de infraestructuras estaban a la espera de la firma del protocolo, mientras se seguían en conversaciones con el resto de infraestructuras de las que había compromiso de ejecutar.

Sin embargo, lamenta que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no dijo nada del Mar Menor en su última visita a la Región, a pesar de que se trata de un tema "prioritario". Además, destaca que la sociedad "quiere ver que se empiezan a ejecutar esas grandes infraestructuras que hay que hacer sí o sí".

Ha remarcado la paradoja de que Hugo Morán visitara la desnitrificadora experimental de la UPCT, por lo que "sabe que existe y que funciona", y no haga nada al respecto. Por ello, Del Amor no entiende por qué no se lleva ese proyecto a escala real.

CRITERIOS PARA DESEMBALSAR

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, Del Amor ha lamentado que, en el nivel 3 es en el que "ha saltado la polémica" con la aprobación del trasvase 'cero' para regadío y los 7,5 hm3 para abastecimiento, algo que sucede por primera vez "habiendo tantas reservas en los embalses de cabecera del Tajo".

"En noviembre vemos que el trasvase es cero y en diciembre llegan 38 hm3 de golpe, por lo que está claro que había agua suficiente en los embalses de cabecera", según el consejero.

Morán dijo que, en el nivel 3 (que es discrecional), el Gobierno central iba a establecer nuevos criterios para justificar el agua a trasvasar. En su opinión, "lo mejor que pueden hacer al trasvase es dejarse de tonterías y dedicarse a cumplir la ley para que no sea noticia; porque está tasado perfectamente y meterse ahora a cambiar los condicionantes no tiene sentido".

Ha defendido que la anterior ministra "se ceñía a los criterios de una comisión técnica que lo primero que hace es ver los intereses de la cuenca que cede el agua y ver las previsiones que hay".