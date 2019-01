Los videojuegos que vienen en 2019

Estrenamos año 2019 con grandísimos lanzamientos en el horizonte para todas las plataformas. La mayoría de ellos con fechas ya confirmadas, pero otros gigantes futuros como Cyberpunk 2077, The Last of Us 2 o Final Fintasy VII Remake siguen esperando su turno para reservar plaza en el calendario de forma definitiva. Hemos compartido este repaso al nuevo año con David Martínez, redactor jefe de hobbyconsolas.com y uno de los periodistas especializados más reconocidos de nuestro país.

La traca arranca pronto con la llegada de la nueva versión de Resident Evil 2 de Capcom el 25 de enero para PS4 y Xbox One. Nuevos gráficos, voces en español y muchos cambios en las localizaciones y puzzles para renovar por completo, probablemente, la mejor entrega de la saga de terror y zombies. Apenas cuatro días después verá la luz Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One), la tercera entrega (numérica, ha habido muchas versiones intermedias) de la saga que mezcla personajes Disney con los de Square Enix como Final Fantasy. Un juego de rol y acción en tercera persona protagonizado por Sora, Donald y Goofie, y que es muy esperado por los fans de ambos mundos.

Febrero traerá consigo Far Cry: New Dawn (15 febrero, PS4 y Xbox One), Anthem (22 febrero, PS4, Xbox One y PC) y Metro: Exodus (15 febrero, PS4, Xbox One y PC). El primero es una secuela de Far Cry 5 y también se desarrolla en el condado de Hope, pero después de una catástrofe nuclear. Anthem será un juego de rol y acción multijugador cooperativo en el que explorar un mundo salvaje equipados con ‘alabardas’ que dotarán de poder a unos personajes hi- tech al estilo Destiny. En Metro: Exodus tendremos que sobrevivir en las tierras del este de Europa en un futuro distópico en el que Rusia ha sufrido un cataclismo, equipándonos con todo tipo de armas en primera persona.

El 8 de marzo aterrizará la quinta parte de la saga Devil May Cry para PS4, Xbox One y PC. Protagonizado por Nero y Nico, una vez más vamos a tener que luchar contra una invasión demoníaca con los poderes especiales otorgados por una serie de infernales brazos mecánicos artesanales. El 15 de marzo PS4, Xbox One y PC recibirán The Division 2, la segunda parte del juego protagonizado por las brigadas de emergencias ante catástrofes. Tiene lugar en Washington DC, siete meses después de los acontecimientos de Nueva York de la primera parte, y nuestra misión es evitar el colapso de la ciudad lidiando contra las circunstancias y las bandas de malhechores.

El género de la lucha contará con un nuevo miembro el 23 de marzo: Mortal Kombat 11. Saldrá para todas las consolas (incluida Switch) y PC, y de lo poco que se sabe de él destaca el sistema de Variantes de Personajes Personalizables para editar a nuestros propios luchadores. El 26 de marzo llegará Days Gone, el nuevo juego de supervivencia ante hordas de zombies. Además de esquivar los mordiscos tendremos que rapiñar todo el equipo que podamos en zonas abiertas, tanto urbanas como rurales, para salir adelante.

Mayo vendrá con Rage 2 bajo el brazo (14 de marzo para PS4, Xbox One y PC). Disparos en primera persona sobre mundos abiertos con mapas y edificios para explorar (y dinamitar), además de acción salvaje con luchas entre diferentes facciones. Y en agosto (27) saldrá al mercado Shenmue III, todavía sin plataformas confirmadas. Continuará la historia de Shenmue II en la que investigamos la muerte del padre de su protagonista, Ryo Hazuki, en un mundo abierto con decenas de personajes, pistas y misterios. A falta de las confirmaciones de los lanzamientos para otoño, 2019 no pinta mal, ¿no? Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.