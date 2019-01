2019: un año de cambios para el Teatro Principal

El Teatro Principal de Alicante comienza un año de cambios, internos y externos, tras la entrada de la Generalitat en su accionariado. El director del coliseo alicantino reconoce que esos cambios no van a ser inminentes, pero espera que puedan empezar a notarse en el último trimestre del año.

En Hoy por Hoy Alicante, Francesc Sanguino ha destacado que con la entrada de la Generalitat “ganamos todos” porque se va a democratizar el acceso a la cultura. En este sentido, ha puesto en valor que el Principal sea el primer teatro de la Comunitat con estas características, es decir, más público que privado.

Sin embargo, los cambios no van a ser inminentes. Al menos, en cuanto a oferta cultural se refiere, ya que la programación y el presupuesto se trabajan con mucha antelación.

Más notorios serán los cambios físicos, tanto dentro como fuera del teatro. Se va a remodelar la zona de dirección, también la caja del escenario y, sobre todo, el patio de butacas, que se restaurará manteniendo su personalidad original “para que todo el mundo crea que la está estrenando”.

A los cambios físicos le seguirán otros, aunque no cree Sanguino que puedan ser visibles antes del último trimestre del año. No obstante, insiste en que “lo más importante” no es cambiar la programación, sino recuperar la fidelidad del público “que se había perdido”.

De momento, ese propósito marcha por buen camino, ya que las entradas para esta nueva temporada se están vendiendo a muy buen ritmo.

De esa nueva programación, Sanguino destaca, sobre todo, la música, que vuelve a recuperar protagonismo.

Escucha aquí la entrevista íntegra de Silvia Cárceles a Paco Sanguino en Hoy por Hoy Alicante.