La música de Depedro y Fantastic Negrito para empezar 2019

Hoy Iván Doménech ha apostado por el ‘producto nacional’ con Depedro y la canción ‘Como el viento feat’, que interpreta con Santiago Auserón.

El tema pertenece a su último disco "Todo va a salir bien" donde repasa su carrera en directo junto a artistas como Auserón, Luz Casal, Izal, Coque Malla y Vetusta Morla entre otros. Se publicó en octubre del 2018.

Y David Serra arranca el año con una propuesta musical que llega desde Estados Unidos… Se trata de Xavier Amin Dphrepaulezz, más conocido por su nombre artístico Fantastic Negrito, es un cantante y compositor americano cuya música abarca el blues, el R&B y la música de raíz.

Su álbum de 2016, The Last Days of Oakland, ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Blues Contemporáneo.