Del salario mínimo y otras cosas

Empezamos este nuevo año y parece que son buenas noticias, lo publicado en el Boletín Oficial y que afecta a la subida de las pensiones y al salario mínimo.

Pero no todo es tal como nos lo quieren hacer ver y en el caso de las pensiones es verdad que subirán 1,6% - este año- pero también es verdad que no han modificado la ley que estableció el PP, que solo la han aplazado. Es decir que revalorizar las pensiones al IPC como estaba antes No es un derecho, sino que seguirá siendo una decisión política, del gobierno de turno. Lo que sigue escrito en la ley es lo aplicado estos dos años pasados del 0,25% de incremento.

Y del salario mínimo, es verdad y es muy positivo para cientos de trabajadores y trabajadoras. El salario mínimo será 900 euros mensuales en 14 pagas, pero no se ha incrementado el IPREM. Y quienes nos escuchan pensarán que significa esa palabra -Indicador Público de renta de efectos múltiple; eso significa. Pero si les digo que es el indicador económico que se utiliza para determinar ayudas y subvenciones esto ya es más claro.

El IPREM en la actualidad es 537,84€ lo mismo que en el año 2018 y también lo mismo que en 2017. Sirve para calcular quienes tienen derecho a las becas, a las subvenciones para libros, a la asistencia jurídica gratuita, a las ayudas a la vivienda, a las ayudas al alquiler, al bono social eléctrico. Es decir que la subida del Salario mínimo, sin que haya subido este indicador, puede dar como resultado que algunas familias o personas “sobrepasen” los límites de ingresos y queden fuera del sistema de ayudas.

Pero también supone que las personas que cobran el subsidio de desempleo- el que se percibe cuando se han agotado las prestaciones- seguirán cobrando el 80% del IPREM y por tanto 497,01€- los pobres entre los pobres. La brecha entre el Salario Mínimo y el IPREM se dispara y pone en una difícil situación a los colectivos que dependen de las ayudas, las subvenciones o directamente son sus ingresos para subsistir.

Es verdad, empezamos un nuevo año, momento de buenos deseos y yo le pido mejorar los salarios y las pensiones, recuperar los servicios públicos de calidad, poner freno a la precariedad laboral y conseguir la igualdad. Así será un buen año.