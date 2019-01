La falta de médicos especialistas pone en jaque el futuro de la sanidad

En los próximo años se van a jubilar de 18.000 a 25.000 médicos a nivel nacional, la mayor parte de ellos, médicos especialistas. Esto supone en palabras de Andrés Cánovas, del sindicato médico CESM, que va a disminuir la calidad existencial de la sanidad ya que no hay reposición para estos médicos. Recuerda Cánovas que hace unos años este problema no existía porque en cuanto se jubilaba un sanitario, en seguida se reponía su puesto, una política que desde hace tiempo no se hace y afecta también a cuando se dan grandes epidemias que no se contrata a más personal sanitario.

Según explica, Cánovas, los médicos especialistas no van a entrar en la misma cantidad de los que van a jubilarse, y esto es porque, casi el 50 % de los más de 6.000 médicos que terminan la residencia cada año en España se van a trabajar al extranjero, principalmente por las mejores condiciones laborales. Y es que recuerda que la última década de continuos recortes en la administración pública ha afectado mucho a la sanidad y pone de ejemplo que los médicos han visto reducido su salario en casi un 25%. Así, Cánovas insta al ministerio y Generalitat a ponerse en marcha y buscar una solución a este problema que está a la vuelta de la esquina.

Por otra parte, explica Cánovas que desde los centros sanitarios están recogiendo firmas que entregarán a la Conselleria de Sanidad a finales de enero principios de febrero para que se las entreguen al ministerio. Pide que se dé un cambio a la política sanitaria, que se reestructure, porque la situación de la sanidad es muy grave.

Pone de ejemplo que un médico de atención primaria atiende a más de 50 pacientes en un día lo que dificulta la labor de estos profesionales ya que apenas pasan unos minutos con cada paciente. Pide que se cierre la agenda con tiempo para poder conocer al paciente, que haya una humanizacion y relación médico paciente que se está perdiendo por la burocratización. Precisamente por este asunto, durante los últimos meses se han convocado manifestaciones en diferentes comunidades como Cataluña o Andalucía.

Así, otra de sus reivindicaciones es que se planifique y se conciencie a la población de que vayan a urgencias cuando realmente sea una urgencia. Considera que somos muy proclives a ir al médico ante cualquier malestar incluso cuando nos dan fecha para unos meses después. Recuerda Cánovas que esto no es lo primordial sino que lo prioritario es que el médico de cabecera conozca a sus pacientes para poder hacer un seguimiento de ellos.