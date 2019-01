Un gesto humanitario

Dos ex presidentes son portada hoy. De la época del PP los dos . Investigados y por distintos motivos. Uno, Francisco Camps, porque la Generalitat ha decidido recurrir el archivo de una de las piezas de la Fórmula 1 . La abogacía de la Generalitat estima que sí que existen indicios de delito en la actuación de Camps y que la investigación debería continuar.

Más complicada es la situación que atraviesa Eduardo Zaplana.

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recomienda, como ya hizo el jefe de hematología de La Fe, que el ex presidente no siga en la cárcel, sino que se mantenga en un hospital o en su domicilio para tratarse adecuadamente la leucemia que padece. Los especialistas coinciden en que dado el riesgo vital grave que sufre, un centro penitenciario no es el lugar más adecuado para ser tratado.

Vaya por delante el respeto a todas las decisiones judiciales. Pero a estas alturas, un gesto de carácter humanitario, tampoco sería mal visto por la sociedad en general.