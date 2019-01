Hasta los más torpes disponemos de alguna rara habilidad, una maestría en nudos o cócteles que no sabríamos explicarnos ni a nosotros mismos.

Hasta los más optimistas tienen cosas que no les gusta hacer.

El problema frecuente surge cuando las cosas que no nos gusta hacer son precisamente las cosas que hacemos bien. O no tan mal.

De hecho, la falta de autoestima se traduce en que nos provoquen una mayor satisfacción las actividades en que podemos defendernos.

Pensamos que un problema no será tan importante, si hasta nosotros tenemos la capacidad de resolverlo.

Ha llegado el momento de deshacer el suspense.

No subestimes las cosas que haces bien, porque tu facilidad a la hora de afrontarlas no las desacredita.

En contra de lo que nos aconsejan, el refugio no se halla en la aventura, ni en salir de nuestra zona de confort, como si la tuviéramos.

Subir siempre la misma piedra, y hacerlo con arte, encierra una recompensa aunque se despeñe la roca al llegar a la cima.

Así que haz que te guste lo que haces bien.

Es efímero y frívolo, pero no más que cruzar océanos en solitario.

