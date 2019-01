El nuevo cuerpo técnico del CD El Ejido motiva

A primera hora de esta tarde, el nuevo entrenador del Club Deportivo El Ejido, José Sevilla junto a su ayudante y segundo entrenador, el preparador granadino Carlos María Rodríguez han ofrecido la habitual rueda de prensa semanal ante los medios de comunicación. Para el técnico virgitano José Antonio Sevilla López, “estoy muy contento por haber regresado a la que he considerado siempre mi casa, feliz y muy satisfecho también por la respuesta de los jugadores en el primer entrenamiento. Intentamos convencerles de que pueden dar mucho más de sí, de lo que se está viendo. Con trabajo, sacrificio y espíritu, lo que siempre hemos comentado que es ahora mismo lo que nos vale dentro de un orden intentaremos cada domingo que el aficionado salgo contento de este estadio”.

Del técnico Carlos María Rodríguez comentaba Sevilla que, “no lo considero segundo ni primer entrenador. Para mí es alguien al que conocí hace mucho tiempo en el mundo del fútbol. Lo conozco como entrenador, persona y el profesor mío que fue cuando me saqué el Nivel 3. Viene de ascender hace poco tiempo con el Real Oviedo. Conociéndome es esa persona que yo necesito para esa templanza que me falta, y esa experiencia que a nivel profesional yo no tengo. Era mi primera idea de siempre que estuviese a mi lado si tuviese esta oportunidad y por tanto sólo puedo hablar muy bien de él”.

Ha dejado al Berja, “contento y triste. Dejo muy buenos compañeros y jugadores. Es el equipo de mi ciudad, hasta hace poco lo entrenaba y había un proyecto entre manos. Si algo tengo es que soy leal a mis amigos, y la verdad no esperaba esta oportunidad. Javi Fernández es mi amigo y confió en mí para estar aquí. Tanto él como ‘Chus’ el presidente del Berja, yo estaré encantado para poder ayudarles y siempre voy a poder estar ahí”.

De esta segunda etapa que afronta en el CD El Ejido, tras salvarlo del descenso en Tercera División recordaba que, “las categorías siempre están por algo. Hasta hace poco he estado entrenando a gente muy joven, que están creciendo como futbolistas y personas y claro que hay diferencias como la intensidad, la calidad siempre se nota pero el fútbol es fútbol en todos lados. Nos queda que los jugadores nos acepten bien tanto a Carlos como a mí, crean en nuestro trabajo y a partir de ahí conseguiremos nuestros logros. En el primer entrenamiento los jugadores han mostrado una predisposición máxima como siempre que llega alguien nuevo, y ahora queremos que no sea sólo de estos primeros días. Queremos que crean en lo que les decimos, en nuestras ideas, en nuestro trabajo y que lo podamos conseguir y alargarlo en el tiempo al máximo y eso se podrá ver más adelante y paparlo en los entrenamientos próximos”.

Ante los objetivos fijados considera José Sevilla que, “no debemos ir más allá del próximo entrenamiento, trabajar bien y pensar en el partido del domingo, prepararlo bien y brindarle una victoria a nuestra afición. Partido a partido dirá la competición donde estaremos, nuestra idea y como ambiciosos que somos es intentar ganar todos los partidos, pero la competición nos irá dictando donde podemos estar”.

Por su parte el técnico granadino resaltó que se siente, “muy agradecido por la confianza de José Sevilla y del club. Para mí es un orgullo tras 30 años en los banquillos llegar a un club como El Ejido, un histórico y tengo una gran satisfacción poder aportar mi experiencia y mis conocimientos a este equipo para conseguir los objetivos marcados. Estoy muy contento por todo y por venir a este club”.

Ante el partido este domingo (17 horas) frente al Atlético Malagueño, Carlos María recordó que, “tenemos un conocimiento del rival porque llevo viendo partidos de Segunda B toda la temporada, pero nosotros vamos a hacer hincapié en nuestra fortaleza. Vamos a pensar en vez de lo que pueden hacer ellos, lo que tenemos que hacer bien nosotros para intentar ganar el partido. Los partidos se preparan de una forma, y lo jugadores lo deciden y luego salen en función de lo que has preparado. Vamos a seguir tratando que el equipo asimile nuestros conceptos, nuestras ideas de fútbol que tenemos nosotros. Luego sacaremos nuestras valoraciones, pero sin excedernos en los puntos fuertes del Atlético Malagueño para poder tenerlos controlados y neutralizarlos”.

En cuanto a los objetivos a cumplir recordó que el fútbol es, “día a día y semana a semana. Aunque lo puso de moda el ‘Cholo’, los que llevamos mucho tiempo siempre lo hemos dicho. No se puede hacer ninguna previsión a largo plazo, y por tanto lo mejor y más en el caso de nosotros que acabamos de llegar y como ha dicho José Sevilla que el equipo compita bien, asimile nuestras ideas que sea intenso y agresivo. A partir de ahí cuando llevemos dos o tres semanas de trabajo podremos decir donde podemos llegar. Queremos llegar sin meter un exceso de presión a la gente porque la verdad que el grupo está comprometido. Tienen claro que hay que competir cada domingo, y a partir de ahí saber si vamos a ganar o perdemos. Lo primordial es competir”.

Recordar que el nuevo cuerpo técnico del primer equipo de fútbol del CD El Ejido está dirigido por José Sevilla junto a Carlos María Rodríguez. El preparador físico es Javi Suárez que sigue en el cuerpo técnico, junto al preparador de porteros ‘Rodo’, y el fisioterapeuta Toni Moreno que ahora realizará también funciones de readactador. Álvaro Romero que ha llegado al club, compartirá el trabajo de fisioterapia en la sala médica. José María Sánchez sigue al frente de los Servicios Médicos.