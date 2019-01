Iceta propone apoyar los Presupuestos de Torra si los independentistas respaldan los de Sánchez en el Congreso

El líder de los socialistas catalanes abre la puerta a negociar los presupuestos en Catalunya si los partidos independentistas respaldan las cuentas del Gobierno de Sánchez.

Aunque el socio prioritario para pactar los presupuestos catalanes son los comunes, el PSC también ha entrado en las negociaciones y en declaraciones a la agencia Efe, el primer secretario socialista, Miquel Iceta, insta a Esquerra y PDeCat a reflexionar sobre si deberían apoyar la tramitación y aprobación de las cuentas estatales "por su propio interés".

En el otro lado del tablero, el PDeCat y Esquerra mantienen el no a las cuentas si no hay movimientos respecto a los presos y al derecho a la autodeterminación. Hoy se han encargado de recordarlo los republicanos, con Sergi Sabrià en Europa Press: "Probablemente por la intervención en este caso de Podemos, nos parecen unos Presupuestos con recursos interesantes en el ámbito social, pero también hemos estudiado que en un porcentaje altísimo estas medidas se pueden sacar adelante mediante Reales Decretos y, por lo tanto, el no de Esquerra Republicana a los Presupuestos no sería un impedimento para conseguirlas"

Otra historia es el paso de los Presupuestos por el Congreso: el PDeCat ha lanzado mensajes contradictorios (el sector pragmático se abre a permitir la tramitación, el núcleo puigdemontista, no). Esquerra estaría entre los primeros, los contrarios a presentar enmiendas a la totalidad, pero también a cambio de gestos.